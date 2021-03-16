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۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۲۹

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد؛

سوریه دخالت خارجی در امور داخلی چین را رد کرد

سوریه دخالت خارجی در امور داخلی چین را رد کرد

سوریه دخالت خارجی در امور چین را رد و تاکید کرد که هیچ کشوری یا طرفی حق ندارد در امور داخلی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت ملی دخالت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سوریه دخالت خارجی در امور چین را رد و تاکید کرد که هیچ کشوری یا طرفی حق ندارد در امور داخلی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت ملی دخالت کند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: دولت سوریه  از تصمیم پارلمان چین درباره بهبود بخشیدن به سامانه انتخابی در منطقه اداری خاص هنگ کنگ حمایت می کند.

این منبع در وزارت خارجه سوریه ادامه داد: این اقدام یک گام اصلی دیگر برای بهبود بخشیدن به قوانین و سیاست های منطقه هنگ کنگ درپرتو تصویب قانون حمایت از امنیت ملی آن به شمار می رود.

منبع افزود: سوریه با دخالت خارجی در امور چین مخالف است و آن را دخالت آشکار در قانون بین المللی و اصل حاکمیت ملی کشورها بر اراضی خود می داند و تاکید می کند که هیچ کشوری یا طرفی حق دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت ندارد.

کد مطلب 5171399

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