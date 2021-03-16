سوریه دخالت خارجی در امور داخلی چین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سوریه دخالت خارجی در امور چین را رد و تاکید کرد که هیچ کشوری یا طرفی حق ندارد در امور داخلی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت ملی دخالت کند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: دولت سوریه از تصمیم پارلمان چین درباره بهبود بخشیدن به سامانه انتخابی در منطقه اداری خاص هنگ کنگ حمایت می کند.

این منبع در وزارت خارجه سوریه ادامه داد: این اقدام یک گام اصلی دیگر برای بهبود بخشیدن به قوانین و سیاست های منطقه هنگ کنگ درپرتو تصویب قانون حمایت از امنیت ملی آن به شمار می رود.

منبع افزود: سوریه با دخالت خارجی در امور چین مخالف است و آن را دخالت آشکار در قانون بین المللی و اصل حاکمیت ملی کشورها بر اراضی خود می داند و تاکید می کند که هیچ کشوری یا طرفی حق دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت ندارد.