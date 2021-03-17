گفتگوی مشاوران امنیت ملی آمریکا و تروئیکای اروپایی پیرامون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیلی هورن» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه سهشنبه (به وقت واشنگتن) در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در تماس تلفنی با «یان هکر» مشاور سیاست امنیتی و خارجی صدراعظم آلمان، «امانوئل بون» مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه و «استفان لوگروف» مشاور امنیت ملی نخست وزیر انگلیس گفتوگو کرده است.
هورن در ادامه گفت که سالیوان در این گفتگوها بر اهمیت ائتلاف دو سوی اقیانوس اطلس در مقابله با چالشهای امنیت جهانی تأکید کرد و گفت که دولت بایدن به تعهدهای خود در زمینه همکاری نزدیک با متحدان اروپایی پایبند است.
به گفته این سخنگو، مشاور امنیت ملی همچنین محورهای نشست روز پنجشنبه خود با مقامات چینی که قرار است به اتفاق «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در آلاسکا برگزار شود، به اطلاع شرکای اروپایی خود رساند.
امیلی هورن در ادامه افزود که چهار مشاور امنیت ملی در این گفتوگوی تلفنی درباره اولویتهای دیگر نظیر افغانستان، ایران، لیبی، اوکراین و روسیه نیز با یکدیگر رایزنی کردند.
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