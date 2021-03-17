  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۶:۵۶

در تماس تلفنی؛

گفتگوی مشاوران امنیت ملی آمریکا و تروئیکای اروپایی پیرامون ایران

گفتگوی مشاوران امنیت ملی آمریکا و تروئیکای اروپایی پیرامون ایران

مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه شنبه در گفتگوی تلفنی با مشاوران امنیت ملی تروئیکای اروپایی پیرامون موضوعات مختلفی از جمله ایران، افغانستان، روسیه، اوکراین و لیبی با آنها بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیلی هورن» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه (به وقت واشنگتن) در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در تماس تلفنی با «یان هکر» مشاور سیاست امنیتی و خارجی صدراعظم آلمان، «امانوئل بون» مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه و «استفان لوگروف» مشاور امنیت ملی نخست وزیر انگلیس گفت‌وگو کرده است.

هورن در ادامه گفت که سالیوان در این گفتگوها بر اهمیت ائتلاف دو سوی اقیانوس اطلس در مقابله با چالش‌های امنیت جهانی تأکید کرد و گفت که دولت بایدن به تعهدهای خود در زمینه همکاری نزدیک با متحدان اروپایی پایبند است.

به گفته این سخنگو، مشاور امنیت ملی همچنین محورهای نشست روز پنج‌شنبه خود با مقامات چینی که قرار است به اتفاق «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در آلاسکا برگزار شود، به اطلاع شرکای اروپایی خود رساند.

امیلی هورن در ادامه افزود که چهار مشاور امنیت ملی در این گفت‌وگوی تلفنی درباره اولویت‌های دیگر نظیر افغانستان، ایران، لیبی، اوکراین و روسیه نیز با یکدیگر رایزنی کردند.

کد مطلب 5171547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه