  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۵۹

برای مشورت درباره روابط با آمریکا؛

مسکو سفیر خود از واشنگتن را فراخواند

مسکو سفیر خود از واشنگتن را فراخواند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز از فراخوانی سفیر کشورش از واشنگتن برای پاره ای از مشورت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه از فراخوانی سفیر کشورش از واشنگتن برای پاره‌ای از مشورت‌ها خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در خصوص علت این فراخوانی اعلام کرد که مسکو در صدد است تا چشم انداز روابط آینده خود با واشنگتن را مشخص کند.

ماریا زاخارووا اضافه کرد که روسیه به جلوگیری از تضعیف غیرقابل بازگشت روابط میان دو کشور علاقه مند است و لذا در تلاش است تا راه‌های بهبود روابط آمریکا و روسیه را هموار سازد.

وبگاه وزارت بازرگانی آمریکا ساعاتی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن محدودیت‌های تازه‌ای برای صادرات به روسیه اعمال می‌کند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، محدودیت‌های جدید شامل صادرات فن‌آوری‌های حساسی به روسیه است که می‌تواند در فعالیت‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، محدودیت‌های مذکور از فردا پنجشنبه اعمال می‌شوند.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا آمده است: اقدامات ایالات متحده شامل امتناع از صدور پروانه یا سایر مجوزها برای صادرات محصولات دفاعی و خدمات دفاعی برای روسیه در نظر گرفته شده است.

بهانه این موضوع نیز ادعای واهی مسمومیت «الکسی ناوالنی» مخالف غرب‌گرای کرملین با عامل اعصاب نوویچوک است.

کد مطلب 5172341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی احمقانست .امریکایی ها و اروپایی ها میگن عامل مسمومیت ناوالنی فقط تو روسیه پیدا میشه .خوب ینی روسیه اینقدر احمقه بیاد ناوالنی رو با عاملی مسموم کنه که فقط خودش داره ؟بعدشم امریکا میخواد صادرات فناوری ها برای ماده ای که فقط توی روسیه تولید میشه رو محدود کنه ؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها