مسکو سفیر خود از واشنگتن را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه از فراخوانی سفیر کشورش از واشنگتن برای پاره‌ای از مشورت‌ها خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در خصوص علت این فراخوانی اعلام کرد که مسکو در صدد است تا چشم انداز روابط آینده خود با واشنگتن را مشخص کند.

ماریا زاخارووا اضافه کرد که روسیه به جلوگیری از تضعیف غیرقابل بازگشت روابط میان دو کشور علاقه مند است و لذا در تلاش است تا راه‌های بهبود روابط آمریکا و روسیه را هموار سازد.

وبگاه وزارت بازرگانی آمریکا ساعاتی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن محدودیت‌های تازه‌ای برای صادرات به روسیه اعمال می‌کند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، محدودیت‌های جدید شامل صادرات فن‌آوری‌های حساسی به روسیه است که می‌تواند در فعالیت‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، محدودیت‌های مذکور از فردا پنجشنبه اعمال می‌شوند.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا آمده است: اقدامات ایالات متحده شامل امتناع از صدور پروانه یا سایر مجوزها برای صادرات محصولات دفاعی و خدمات دفاعی برای روسیه در نظر گرفته شده است.

بهانه این موضوع نیز ادعای واهی مسمومیت «الکسی ناوالنی» مخالف غرب‌گرای کرملین با عامل اعصاب نوویچوک است.