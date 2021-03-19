پهپاد برقی- بنزینی رکورد جدید پرواز را ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت اسکای فرانت که در کالیفرنیا واقع است و در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده، پهپاد پریمیتر ۸ را تولید کرده است.

این پهپاد با پرواز مداوم به مدت ۱۳ ساعت و ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه توانسته مسافتی ۳۳۰ کیلومتری را بپیماید که رکوردی بی سابقه محسوب می‌شود. ابعاد این پهپاد ۲ متر در ۱.۹ متر است. مدت زمان استاندارد پرواز این پهپاد در بهترین حالت ۵ ساعت و حداکثر برد آن ۱۷۷ کیلومتر بوده است. اما نصب یک مخزن سوخت اضافی این زمان را بیش از دو برابر کرده است.

پهپاد هشت پره‌ای یادشده در زمان پرواز تصاویر زیبایی را از طلوع خورشید و بالا آمدن آن ثبت کرده و در بخش زیادی از نوار ساحلی کالیفرنیا پرواز کرده است. پیش از این طولانی‌ترین رکورد پرواز توسط یک پهپاد کره‌ای ثبت شده بود که با ترکیب سوخت هیدروژنی و مصرف برق توانسته بود ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه و ۵ ثانیه پرواز کند.