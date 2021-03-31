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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

روز منفی بورس با افت ۵ هزار واحدی شاخص

روز منفی بورس با افت ۵ هزار واحدی شاخص

شاخص کل بورس در بیش از یک ساعت از آغاز معاملات امروز با افت ۵ هزار و ۴۶۱ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۲۹۷ هزار واحد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در یک ساعت و ۱۵ دقیقه از آغاز معاملات امروز (چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه) با افت ۵ هزار و ۴۶۱ واحدی، به جایگاه یک میلیون و ۲۹۷ هزار واحد سقوط کرد.

این در حالی است که شاخص هم‌وزن با رشد مثبت ۲۴۴ واحدی در رقم ۴۴۳ هزار واحد قرار گرفته است.

نمادهای «فملی» با هزار و ۸۵ واحد، «فولاد» با ۸۲۴ واحد و «شستا» با ۶۳۰ واحد، بیشترین تأثیرگذاری منفی در کاهش شاخص کل بورس داشته‌اند.

بازار فرابورس نیز با افت ۶ واحدی، معاملات امروز را آغاز کرده است.

همچنین در معاملات امروز بورس انرژی، محصولاتی چون «پنتان پلاس»، «هیدروکربن سنگین»، «گاز مایع» و «ریفورمیت» عرضه خواهد شد.

کد مطلب 5178453

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