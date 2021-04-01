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۱۲ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲

روی آنتن رادیو صبا؛

آیین سیزده بدر در «کلاس اول ب» بررسی می‌شود

آیین سیزده بدر در «کلاس اول ب» بررسی می‌شود

ویژه برنامه نوروزی «کلاس اول ب» با رویکرد آشنایی مخاطبان با آداب و رسوم نوروزی در سرزمین‌های مختلف از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه نوروزی «کلاس اول ب» با رویکرد آشنایی مخاطبان با آداب و رسوم نوروزی در سرزمین‌های مختلف ایام عید نوروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

در این برنامه دانش آموزان «کلاس اول ب» موظف‌اند داستان‌های بومی را بخوانند و برای ما از آداب و رسوم جالب نوروز بگویند.

این برنامه به تهیه کنندگی مژگان فرزین و گویندگی سمانه مبلغ حسینی و بازیگری زینب محمودی در تعطیلات نوروز هر روز ساعت ۸:۴۵ روی آنتن می‌رود. این در حالی است که روز جمعه ۱۳ فرودین «کلاس اول ب» از تاریخچه آیین سیزده بدر برای مخاطبان می‌گوید.

کد مطلب 5178930
علیرضا سعیدی

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