به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه نوروزی «کلاس اول ب» با رویکرد آشنایی مخاطبان با آداب و رسوم نوروزی در سرزمینهای مختلف ایام عید نوروز از رادیو صبا پخش میشود.
در این برنامه دانش آموزان «کلاس اول ب» موظفاند داستانهای بومی را بخوانند و برای ما از آداب و رسوم جالب نوروز بگویند.
این برنامه به تهیه کنندگی مژگان فرزین و گویندگی سمانه مبلغ حسینی و بازیگری زینب محمودی در تعطیلات نوروز هر روز ساعت ۸:۴۵ روی آنتن میرود. این در حالی است که روز جمعه ۱۳ فرودین «کلاس اول ب» از تاریخچه آیین سیزده بدر برای مخاطبان میگوید.
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