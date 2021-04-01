به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه نوروزی «کلاس اول ب» با رویکرد آشنایی مخاطبان با آداب و رسوم نوروزی در سرزمین‌های مختلف ایام عید نوروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

در این برنامه دانش آموزان «کلاس اول ب» موظف‌اند داستان‌های بومی را بخوانند و برای ما از آداب و رسوم جالب نوروز بگویند.

این برنامه به تهیه کنندگی مژگان فرزین و گویندگی سمانه مبلغ حسینی و بازیگری زینب محمودی در تعطیلات نوروز هر روز ساعت ۸:۴۵ روی آنتن می‌رود. این در حالی است که روز جمعه ۱۳ فرودین «کلاس اول ب» از تاریخچه آیین سیزده بدر برای مخاطبان می‌گوید.