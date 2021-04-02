استارت آزادکاران اردونشین برای حضور در سه رویداد بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله هشتم اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام دانکلوف بلغارستان و مسابقات گزینشی و قهرمانی آسیا در قزاقستان روزهای ۱۵ تا ۲۵ فروردین ماه در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان تهران) داریوش حضرتقلی زاده (خراسان جنوبی) محمد خدابخشی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان)

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (تهران) مهدی عشقی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) یونس امامی (تهران) محمدصادق فیروزپور (مازندران) جمال عبادی (خوزستان)

۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی (مازندران) حمید زرین پیکر (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) سجاد غلامی (البرز)

۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) محمد علی تبار (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی (مازندران) محمدحسین محمدیان (مازندران) مجتبی گلیج (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری (تهران) امیرحسین زارع (مازندران) عباس فروتن (مازندران) امیررضا امیری (لرستان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- عباس حاج کناری- داود رخش خورشید- حسن طهماسبی- محمد اصلانی- تورج کفایی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: سجاد امیری

مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد: محسن کاوه



رقابت‌های بین المللی جام دانکلوف روزهای ۱۹ تا ۲۲ فروردین ماه در شهر پلودیو بلغارستان برگزار می‌شود.

مسابقات کشتی گزینشی المپیک در قاره آسیا روزهای ۲۰ الی ۲۲ فروردین و رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا روزهای ۲۳ الی ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار می‌شود.