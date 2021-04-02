تجمع در طبیعت خارج از محدوه شهری اراک جریمه دارد

محمود خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر حضور مردم در تفرجگاه‌ها و بوستان‌ها از روز گذشته پلیس نیروی انتظامی استان تمام نیروهای خود را در بوستان‌ها، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها استان مرکزی را آماده باش کرده است و در صورت حضور تجمع و حضور مردم با افراد متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: پلیس نیروی انتظامی استان مرکزی تابع مصوبات ستاد ملی کرونا است و اینکه ستاد کرونا شهرستان اراک مصوب کرده حضور مردم در طبیعت خارج از محدوده شهری بلامانع است و برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد مانع از برخورد پلیس استان با حضور افراد در این مکان‌ها نمی‌شود و پلیس استان مرکزی هر گونه حضور مردم در طبیعت خارج از محدوده شهری را مشاهده کنند همچون افرادی که در پارک‌ها و بوستان‌های شهری حضور یافته‌اند، برخورد قانونی خواهد کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: نیروهای پلیس استان در خارج از محدوه شهری هم آماده باش هستند و با افراد متخلف برخورد قانونی انجام خواهند داد که این برخورد قانونی همان جریمه افراد است که در هر شهرستان بر اساس رنگ بندی آن شهرستان از لحاظ شیوع کرونا میزان جریمه فرق دارد.

خلجی در پایان بیان کرد: خوشبختانه تاکنون مردم استان همراهی خوبی با مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر عدم حضور در پارک‌ها و بوستان‌ها داشته‌اند و تا کنون با یک مورد هم تجمع در پارک‌ها و بوستان‌های استان مرکزی مواجه نشده‌ایم.