تهاجم عناصر ضد انقلاب به عراقچی در وین ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از برگزاری کمیسیون مشترک برجام در ساعت ١۴:٣٠ امروز، رایزنی‌های فشرده میان هیئت‌های مختلف در وین جریان دارد. عراقچی دیشب با رئیس هیأت چین و امروز با رئیس هیئت روسیه دیدار داشت.

عراقچی همچنین ساعت ۱۰ امروز با آقای «انریکه مورا» هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک دیدار کرده و آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری کمیسیون را مرور کرد.

بعد از این دیدار و هنگام خروج عراقچی از محل ملاقات، یکی از عناصر ضد انقلاب اقدام به فحاشی علیه وی کرد و قصد تهاجم به او را داشت که ناکام ماند.

منافقین و دیگر عناصر ضدانقلاب امروز در وین در اعتراض به مذاکرات در مقابل هتل محل برگزاری کمیسیون مشترک تجمع کرده‌اند. سفارت ایران در وین هشدارهای لازم را به پلیس اتریش نسبت به حفظ امنیت مذاکره کنندگان کشورمان داده است.