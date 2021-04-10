امیر عباس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفاظت و حراست از اموال شهروندان و اموال عمومی وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است.

وی افزود: هر فرد و یا گروه که با انجام سرقت در نظم عمومی اختلال و احساس عدم امنیت را در شهرستان ایجاد کند برابر قانون شناسایی، دستگیر و برخورد می‌شود.

فرمانده انتظامی اندیمشک با بیان دریافت گزارش چندین فقره سرقت درپوش فاضلاب در معابر اندیمشک گفت: شناسایی و بازداشت سارق و یا سارقان در دستور کار همکاران در کلانتری ۱۱ قرار داده شد.

وی عنوان کرد: با انجام گشت و اشراف کارهای اطلاعاتی و گشت‌زنی‌ها مستمر و شبانه‌روزی نسبت به شناسایی و دستگیری سارق درپوش دریچه‌های فاضلاب در اندیمشک اقدام لازم صورت گرفت.

شهبازی تصریح کرد: سارق در دریچه فاضلاب در اندیمشک با هویت معلوم دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ نیز متعلق به وی ضبط شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: متهم در بازجویی‌های فنی به چندین فقره سرقت در دریچه فاضلاب اعتراف کرد و برای سیر مراحل قضائی به مرجع قضائی معرفی شد.