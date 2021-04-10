مراتب ثبت ملی ۱۳ اثر طبیعی به استاندار فارس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن نامه علی‌اصغر مونسان به عنایت‌الله رحیمی آمده است: «در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و آئین‌نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ ت ۳۲۹۱۵ ه، هیئت وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی‌ملی، «درخت سرو کهنسال منج» واقع در استان فارس، شهرستان بوانات، بخش مرکزی، شهر دنج، ابتدای ورودی شهر، حاشیه رودخانه، مجاور باغات گردو، پس از تشریفات قانونی لازم به شماره ۶۹۴ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، ابلاغ می‌شود.

اثر مذکور ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این وزارت است و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولین ذی‌ربط استان ابلاغ و از نتیجه این سازمان را مطلع کنند.»

همچنین مونسان در ۱۲ نامه مشابه و جداگانه دیگر ثبت ملی ۱۲ اثر طبیعی ملی را به استاندار فارس ابلاغ کرده است که عناوین آثار و نشانی و مشخصات ثبت ملی آن‌ها عبارت است از:

۱-« درخت چنار کهنسال سیمکان» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان سیمکان به شماره ۶۹۵ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۲-« درختان کهنسال نارون (یوز) پیرکدویه» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان مزیجان، روستای بادبر به شماره ۶۹۶ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۳- «درختان چنار کهنسال قدمگاه محمد حنیفه» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، ۳,۵ کیلومتری ورودی شهر سوریان به شماره ۶۹۷ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۴-« درخت چنار کهنسال امام‌زاده بی‌بی خاتون» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان سروستان به شماره ۶۹۸ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۵-« توتستان کهنسال امام‌زاده بزم» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان سروستان، روستای امام‌زاده بزم به شماره ۶۹۹ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۶-« درخت زبان گنجشک پیر کدویه» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان مزیجان، روستای بادبر، تفرجگاه پیر کدویه به شماره ۷۰۰ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۷-« درخت چنار کهنسال حسین کویتی» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان باغستان، روستای فخرآباد به شماره ۷۰۱ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۸-« درخت توت کهنسال امامزاده بی‌بی خاتون» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان سروستان، روستای امام‌زاده بزم به شماره ۷۰۲ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۹-« درخت چنار کهنسال مهدی‌آباد» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان باغستان، روستای مهدی آباد به شماره ۷۰۳ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۱۰-« درخت چنار کهنسال مسجد ابوالفضل بادبر» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان مزینجان، روستای بادبر به شماره ۷۰۴ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۱۱- «درختان چنار کهنسال چشمه پیرکدویه» واقع در شهرستان بوانات، بخش مرکزی، دهستان مزینجان، روستای بادبر به شماره ۷۰۵ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬

۱۲- «درختان کهنسال نارون (بوز) قدمگاه محمد حنیفه» واقع در شهرستان بوانات، بخش بوشکان، ۳,۵ کیلومتری ورودی شهر سوریان به شماره ۷۱۲ مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۸‬