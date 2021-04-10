به گزارش خبرنگار مهر، نادر فلاحی عصر امروز در جلسه ویدئو کنفرانسی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: کاروانسرای شاه عباسی استان اردبیل به عنوان یکی از بناهای تاریخی دوران صفویه با قدمتی طولانی یکی از آثار تاریخی استان اردبیل است که پرونده آن به عنوان سهمیه ۲۰۲۱ ایران در یونسکو ارسال شده است.

وی به ثبت ملی این بنا در سال ۱۳۶۲ اشاره و اضافه کرد: با توجه به سهمیه سالیانه هر کشور برای ثبت در یونسکو برای سال میلادی جاری کاروانسرای شاه عباسی استان اردبیل در نظر گرفته شده است که این مهم برای تاریخ کشور و استان اردبیل یک افتخار بزرگ محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کاروانسرای شاه عباسی نیر را متعلق به دوران صفویه دانست و گفت: این کاروانسرا با توجه به مستندات در دوران مذکور برای رونق اقتصادی جاده ابریشم و ایجاد ارتباط امن بین کشور چین و اروپا بسیار حائز اهمیت بوده است.

فلاحی همچنین وجود چنین بنای تاریخی در استان را نشان از تاریخ افتخارآمیز منطقه معرفی و تصریح کرد: این کاروانسرا که در منطقه صائین شهرستان نیر واقع شده است در واقع دومین اثر منتخب برای ثبت در یونسکو است.

وی تلاش مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری استان در ثبت نهایی این کاروانسرا در لیست ۲۰۲۱ سازمان یونسکو را شایسته تقدیر عنوان کرد و افزود: تاریخ اردبیل در دوران پادشاهان قدیم اتفاقات زیادی را به خود دیده است اما در مطالعه قدمت بناهای تاریخی این استان به خوبی می‌توان به مجموع تاثیرگذاری‌های تاریخ اردبیل در سرنوشت پادشاهان قدیم پی برد که کاروانسرای شاه عباسی شهرستان نیر یکی از این بناهای تاریخی است.