سی و یکمین اجلاس روسای ۱۳ دانشگاه بزرگ کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمود نیلی احمدی آبادی رئیس دانشگاه تهران در این جلسه گفت: در اجلاس رؤسای ۱۳ دانشگاه بزرگ کشور تاکنون موضوعات بسیار مهمی بررسی شده است که اکنون بسیاری از این موضوعات در قالب فعالیتهای کاربردی در سطح دانشگاههای کشور در حال انجام است.
وی افزود: در این جلسات موضوع توسعه همه جانبه دانشگاهها در حوزههای آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: ما شاهد تحولات زیاد در دانشگاههای بزرگ کشور هستیم که شاید بخشی از این تحولات ناشی از تحولات عمومی کشور و بخش اعظم آن مربوط به برگزاری این اجلاس ها بوده است.
نیلی احمد آبادی خاطرنشان کرد: این نشستها بستری را فراهم کرده که دانشگاههای بزرگ بتوانند از دستاوردهای یکدیگر در حوزههای مختلف استفاده کنند.
وی تاکید کرد: ایجاد کنسرسیوم مربوط به محیط زیست در موضوع سیاهه آموزشی شهرهای بزرگ یکی از نتایج بسیار مطلوب این نشستها بشمار میرود.
رئیس دانشگاه تهران افزود: همچنین برگزاری این جلسات موجب شد تا از توانمندی دانشگاهها در امر قانون گذاری به خصوص قانون بودجه و امید است در تدوین برنامه هفتم توسعه استفاده شود.
نیلی احمد آبادی تاکید کرد: آثار اقدامات این ۱۳ دانشگاه بزرگ در بودجه و به خصوص در طرح همسان سازی به خوبی دیده شد چراکه در جلسات مختلف ۱۳ دانشگاه بزرگ نمایندگان مجلس حضور داشتند.
وی ادامه داد: همکاری ۱۳ دانشگاه بزرگ کشور بستری فراهم کرد تا موضوع آموزش مجازی به اشتراک گذاشته شود و براین اساس دانشگاههای کشور توانستند در دوران شیوع بیماری کرونا به خوبی برنامههای آموزشی و پژوهشی خود را اجرا کنند.
رئیس دانشگاه تهران گفت: کرونا بحران ملی و جهانی است که در واقع چنین بحرانهایی بهره برداری از تمامی ظرفیتهای کشور را میطلبد.
دکتر نیلی افزود: کرونا تنها یک موضوع پزشکی نیست بلکه با مباحثی چون علم و فناوری، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و … ارتباط دارد بنابراین دانشگاهها بیشتر از آنچه اکنون وجود دارد میتوانستند به رفع این بحران کمک کنند.
وی تاکید کرد: از سوی دانشگاهها به خصوص دانشگاههای سطح یک کشور بارها پیشنهادهای کمک برای رفع این بحران اعلام شد و انتظار داشتیم که از ظرفیت دانشگاه در این حوزه بیشتر استفاده شود.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاههای بزرگ کشور برای رفع معضل سیلابها اقدام به تشکیل ۱۷ کمیسیون کردند که تمامی بخشهای کشور را در بر میگیرد و اکنون شاهد دستاوردهای کاربردی در این زمینه هستیم.
نیلی گفت: لازم است ستاد ملی کرونا از ظرفیت و پتانسیل دانشگاههای کشور بیشتر استفاده کند تا با وسعت بیشتری بتوانیم بر بحران کرونا غلبه کنیم.
وی تاکید کرد: دستور جلسه سی و یکمین اجلاس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور درخصوص همسان سازی حقوق هیأت علمی، همفکری پیرامون مدیریت فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی و شبکه فناوری و نوآوری و سیاست علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه است.
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