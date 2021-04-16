به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، شبکه نمایش در بخش ژانر منتخب هفتگی خود هفت روز به فیلم‌هایی با مضمون فضانوردی می‌پردازد. همچنین این شبکه در هفته پیش رو و همزمان با روز ارتش و نیز تاسیس سپاه پاسداران در باکس مرور آثار خود فیلم‌هایی با بازی حسن عباسی بازیگری از سینمای دفاع مقدس را برای پخش در نظر گرفته است.

ایرانی:

فیلم و تله فیلم‌های ایرانی ساعت ۱۳ شبکه نمایش از شنبه ۲۸ فروردین تا جمعه ۳ اردیبهشت ماه به ترتیب فیلم‌های: «راه بی پایان»، «کانی مانگا» (به مناسبت روز ارتش و روز نیروی زمینی)، «ته چین»، «خانه نشین»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «مجنون بی‌لیلی» (به مناسبت تاسیس سپاه پاسداران) و «محیا» هستند.

ژانر منتخب:

گونه علمی تخیلی یک ژانر وسیع است و فیلم‌های فضایی بخش مهمی از آن می‌باشد که شبکه نمایش در بخش ژانر منتخب هفتگی خود از شنبه تا جمعه ساعت ۱۹ به این موضوع می‌پردازد این فیلم‌ها به ترتیب عبارتند از: «سیاره سرخ»، «ایستگاه فضایی_سالیوت ۷»، «ادیسه فضایی :۲۰۰۱»، «آسمان بین ما»، «به سوی ستارگان»، «سولاریس و جاذبه».

صحنه گران:

این شبکه در بخش مرور آثار خود به فیلم‌هایی با بازیگری حسن عباسی، یکی از بازیگران قدیمی سینمای ایران که سابقه قابل توجهی در ایفای نقش در آثار جنگی و از جمله آثاری چون «تعقیب سایه‌ها»، «وصل نیکان»، «حماسه مجنون»، «قارچ سمی» و «مزرعه پدری» داشته است می‌پردازد.

فیلم‌های این بازیگر از شنبه تا جمعه ساعت ۲۱ با عناوین «حمله به اچ ۳» (در آستانه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران)، «جاده متروک»، «وصل نیکان»، «قندون جهیزیه»، همچنین ۲ فیلم «تعقیب سایه‌ها» و «مزرعه پدری» (در سالروز تاسیس سپاه پاسدران) و «پرواز روح» روی آنتن می‌روند.

جذاب:

فیلم‌های جذاب شبکه نمایش از شنبه تا جمعه ساعت ۲۳ با فیلم‌های «جنگجویان آسمان»، «در جستجوی ناکجاآباد»، «جنازه قلابی»، «سامبا»، «حس ششم»، «عمر مختار» و «قاتل حرفه‌ای; مامور ۴۷» پخش می‌شوند.

کلاسیک:

علاقمندان به فیلم‌های کلاسیک می‌تواند ساعت یک بامداد فیلم‌های «خور نشین ها»، «ویلی ونکا» و «کارخانه شکلات سازی»، «گوپی سرخ دست»، «موش و گربه»، «دوستان ادی کویل»، «دره من چه سر سبز بود» و «دوئل» را از شنبه تا جمعه تماشا کنند.