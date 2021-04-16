حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک حلول ماه ضیافت الهی اظهار داشت: خداوند متعال در آیه ۱۸۳ سوره بقره فرمودند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» «ای کسانی که ایمان آورده‌اید روزه بر شما واجب شد همچنان که بر امت‌های گذشته نیز روزه واجب بوده است» و فلسفه وجوب روزه و گرفتن آن‌را را برای رسیدن به تقوای الهی بیان می‌فرماید و از اینکه این توفیق بار دیگر نصیب ما شده باید شاکر باشیم.

امام جمعه گناوه افزود: ماه مبارک رمضان، ماه تلاوت قرآن و انس با کتاب آسمانی و ماه رحمت و مغفرت است و پیامبر در (ص) در خطبه شعبانیه می‌فرماید «از خداوند با نیت‌های صادق و قلب‌های پاک بخواهید که شما را برای هم روزه گرفتن و هم تلاوت قرآن توفیق عنایت کند».

وی با اشاره به روایات از ائمه (ع) پیرامون اهمیت قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان گفت: خانه‌های خود را به تلاوت قرآن و ذکر خداوند باید منور و نورانی کرد و آثار تلاوت قرآن و ذکر خدا در خانه باعث افزایش برکت خانه، محل حضور ملائکه و دوری شیاطین می‌شود و ثواب هر آیه تلاوت قرآن در ماه رمضان برابر یک ختم قرآن است.

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به وقوع حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز در هفته جاری گفت: این حادثه بیش از هر چیز پیام تخاصم و عداوت استکبار جهانی است.

وی افزود: در این حادثه بیش از اهمیت خسارات وارده به تأسیسات هسته‌ای دو نکته بسیار حائز اهمیت است اول اینکه چه عواملی توانسته تا این حد در تأسیسات هسته‌ای کشور نفوذ کند و دوم اینکه چرا رژیم صهیونیستی اینگونه گستاخانه دست به حمله و تخریب و ترور در تأسیسات هسته‌ای کشورمان می‌زند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه سومین حمله به تأسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز کشورمان بود تصریح کرد: اینگونه حملات محصول مشترک اتاق فکر و عملیات آمریکا و اروپا و ارتجاع عرب و مباشرت رژیم صهیونیستی و عوامل داخلی و خارجی آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب زمان عملیات یک روز پس از روز ملی هسته‌ای و در خلال انجام مذاکرات هسته‌ای رخ داده اضافه کرد: آمریکا و هم پیمانانش بر مبنای سیاست تهدید و تطمیع همزمان در حال اجرای یک برنامه ترکیبی هستند تا بتوانند ایران را بر سر میز مذاکره به انفعال و کوتاه آمدن بکشانند.

وی با اشاره به اینکه چرا ایران پاسخ اینگونه حملات را نمی‌دهد؟ گفت: اینگونه حملات پاتک‌های دشمن علیه ما است و صدمات و خساراتی که در سال‌های قبل رژیم صهیونیستی از سوی ما خورده است دارای فهرستی طولانی است.

وی گفت: کشورمان به دنبال شرایط زمانی و مکانی و هماهنگی لازم بین هم پیمانان خود در منطقه مانند حزب الله، سوریه، حماس و مقاومت عراق است ودر شرایط مکانی مناسب جواب دندان شکنی به حملات دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی و ملت ایران داده خواهد شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی یادآور شد: قطعاً حمله متقابل ایران به گونه‌ای سهمگین‌تر و از طرق لازم در آینده انجام خواهد شد و همه سناریوهای پوشالی دشمنان را در هم خواهد ریخت.

امام جمعه گناوه با اشاره به سفر نخست وزیر کره جنوبی به کشورمان در روزهای اخیر برای نخستین بار در طول عمر نظام مقدس اسلامی گفت: حضور نخست وزیر کره بی ارتباط با مذاکرات نشست کمیسیون مشترک برجام در وین نیست و کره جنوبی از کشورهایی بود که تحریم‌های ترامپ علیه کشورمان را با سرعت اجرا کرد، خرید نفت را به صفر رساند و شرکت‌های تجاری خود را از بازار ایران بیرون کشید.

وی گفت: اکنون که مذاکرات تهران با ۴+۱ در جریان است به نظر می‌رسد کره جنوبی سودای بازگشت به بازار کشورمان را دارد و سعی دارد آب رفته را به جوی برگرداند.

وی گفت: بایدن از کره جنوبی به عنوان یک ابزار برای نرم کردن مواضع ایران می‌خواهد استفاده می‌کند و در واقع آمریکا از یک سو به مذاکرات وین و هدایت پشت پرده آن چشم دوخته و از سوی دیگر آژانس را وارد صحنه کرده و از سویی نیز در عملیات خرابکارانه نطنز مشارکت می‌کند و از سویی نیز بین نخست وزیر عراق و عربستان و امارات همکاری‌های سنگین مالی راه اندازی می‌کند.

وی گفت: این به معنای آن است که بایدن رئیس جمهور آمریکا، برای فشار برای کوتاه آمدن ایران دست به یک عملیات ترکیبی چند ضلعی زده است و سفر نخست وزیر کره نیز در این راستا ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی با قرآن پژوهان در آغاز ماه مبارک رمضان در برنامه محفل انسی با قرآن اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار به نکات مهمی اشاره داشتند و فرمودند که ماه رمضان ماه احسان و دستگیری از نیازمندان است که باید در شرایط کرونایی اهتمام به نهضت مواسات و کمک‌های مومنانه چند برابر شود و به اوج خود برسد.

امام جمعه گناوه گفت: امسال در ماه مبارک رمضان، با توجه شرایط کرونایی و وضعیت قرمز شهرستان و با توجه به اینکه ظرفیت دو بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) و سوانح سوختگی گناوه از بیماران کرونایی تکمیل است لذا از همه مردم درخواست می‌شود تا پروتکل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند.

وی گفت: با وجود آنکه بازاریان نیز بازار را تعطیل کرده‌اند اما برخی تشییع جنازه‌ها در سطح شهرستان گناوه شاهد هستیم که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود که از همه مسئولان به خصوص مسئولان ستاد مقابله با کرونا شهرستان درخواست می‌شود این امر را جدی بگیرند و ورود پیدا کنند و نگذارند اینگونه تشییع جنازه‌ها با تعداد زیاد تشییع کننده برگزار شود که خود از عوامل مهم شیوع کرونا است.