  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۵۲

در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان؛

رئیس سازمان زندان‌ها کنار زندانیان ندامتگاه فردیس کرج افطار کرد

رئیس سازمان زندان‌ها کنار زندانیان ندامتگاه فردیس کرج افطار کرد

رئیس سازمان زندان‌های کشور به همراه برخی از مسئولان این سازمان در چهارمین روز از ماه مبارک ‏رمضان با حضور در زندان فردیس استان البرز، پس از اقامه نماز جماعت در جمع مددجویان افطار ‏کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور با حضور در جمع مددجویان زندان فردیس گفت: ‏زمزمه این روزها و شب‌ها در ماه مبارک رمضان خلاصی ماست، اما نه خلاصی از زندان بلکه رهایی واقعی که همانا خلاصی از آتش جهنم است و امیدوارم که به برکت این شب‌ها و روزهای ‏عزیز زمینه خلاصی شما از زندان نیز فراهم شود.‏

حاج محمدی با تشبیه زندان به کوچه بن بست خطاب به مددجویان گفت: شما به دلایل ‏مختلفی به زندان افتاده اید، شاید کسی آگاهانه این مسیر را انتخاب ‏کرده و شاید کسی اغفال شده باشد و به تصور اینکه این مسیر، راه سعادت اوست به این راه آمده، در هر صورت هیچکدام از ما نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم که پس از بازگشت از این کوچه بن بست، دوباره وارد این مسیر شوید. ‏

رئیس سازمان زندان با اشاره به انتخاب‌های درست در مسیر زندگی تصریح کرد: وظیفه ما است که به شما کمک کنیم و البته راه درست را به شما نشان دهیم تا دوباره این مسیر را انتخاب نکنید، اما در انتها این شما هستید که باید انتخاب کنید و اجباری نیست، چرا که انتخاب با شماست و امیدواریم ‏تا این فرصت تلخ در این مقطع تلخ، زمینه یک انتخاب درست و یک تصمیم ‏قرص و محکم را برای شما فراهم کند‎.‎

عضو شورای عالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمات مدیر کل زندان‌های استان البرز و همکاران وی ‏در امر اهتمام و نگاه ویژه به خانواده زندانیان اظهار داشت: خانواده‌ها هیچگونه تقصیری در اشتباهات شما نداشته اند، خواهش می‌کنم در زندان اگر خواستید کسی را محاکمه کنید حتماً خودتان را محاکمه کنید و اگر خواستید یقه کسی را بگیرید حتماً یقه خودتان را بگیرید چرا که ‏واقعیت این است، همیشه در مسیر زندگی علل و عواملی وسوسه کننده برای همه ما وجود دارد و این ما هستیم که مسیر درست یا غلط را انتخاب می‌کنیم.‎

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به لزوم حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: عمدی یا غیرعمدی، با ‏انتخاب یا با اشتباه، شما امروز در زندان هستید و در این مقطع باید مراقب خانواده‌های شما باشیم که خدای ناکرده آسیب نبینند‎.‎

وی افزود: اگر احتمالاً خانواده‌های شما دارای وضعیت خاصی هستند که نیاز است به آنان توجه بیشتری شود و یا ممکن است که برخی از خانواده‌های شما از سر نجابت و خجالت به ما مراجعه نکنند ‏و از ما درخواستی نداشته باشند، حتماً مشکل و شرایط حادی آنها را به ما اطلاع ‏بدهید‎.‎

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه به مددجویان توصیه کرد تا از شرایطی که در زندان فردیس در ‏خصوص اشتغال و درآمدزایی مهیا شده استفاده کنند تا با این کار چتر حمایتی خود را بر سر خانواده‌های خود بگسترانند.‌

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان گفت: ما زندانیانی داشته ایم که زندان بعد از انقلاب را تجربه کردند ‏اما پس از آن درست انتخاب کردند و اکنون مایه حسرت و مایع غبطه همه ما هستند‎.‎‏ همه چیز جبران ‏شدنی است چون شما و ما هنوز به پایان مسیر نرسیده ایم و هنوز فرصت داریم و می‌توان کارهای ‏بسیاری را انجام داد.‏

در این بازدید بابایی معاون توسعه مدیریت و منابع، فراهانی معاون قضائی، اجرای احکام و امور ‏مجلس، اسدی مدیر کل حفاظت و اطلاعات، خرم آبادی و حمداللهی از مدیران کل معاون قضائی سازمان زندان‌ها، حجت الاسلام وکیل پور مشاور فرهنگی رئیس و ‏جمیاری مدیر کل زندان‌های استان البرز، رئیس سازمان زندان‌های کشور را همراهی ‏کردند.

کد مطلب 5192211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها