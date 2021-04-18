به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای کشور با حضور در جمع مددجویان زندان فردیس گفت: زمزمه این روزها و شبها در ماه مبارک رمضان خلاصی ماست، اما نه خلاصی از زندان بلکه رهایی واقعی که همانا خلاصی از آتش جهنم است و امیدوارم که به برکت این شبها و روزهای عزیز زمینه خلاصی شما از زندان نیز فراهم شود.
حاج محمدی با تشبیه زندان به کوچه بن بست خطاب به مددجویان گفت: شما به دلایل مختلفی به زندان افتاده اید، شاید کسی آگاهانه این مسیر را انتخاب کرده و شاید کسی اغفال شده باشد و به تصور اینکه این مسیر، راه سعادت اوست به این راه آمده، در هر صورت هیچکدام از ما نمیپذیریم و نمیپسندیم که پس از بازگشت از این کوچه بن بست، دوباره وارد این مسیر شوید.
رئیس سازمان زندان با اشاره به انتخابهای درست در مسیر زندگی تصریح کرد: وظیفه ما است که به شما کمک کنیم و البته راه درست را به شما نشان دهیم تا دوباره این مسیر را انتخاب نکنید، اما در انتها این شما هستید که باید انتخاب کنید و اجباری نیست، چرا که انتخاب با شماست و امیدواریم تا این فرصت تلخ در این مقطع تلخ، زمینه یک انتخاب درست و یک تصمیم قرص و محکم را برای شما فراهم کند.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمات مدیر کل زندانهای استان البرز و همکاران وی در امر اهتمام و نگاه ویژه به خانواده زندانیان اظهار داشت: خانوادهها هیچگونه تقصیری در اشتباهات شما نداشته اند، خواهش میکنم در زندان اگر خواستید کسی را محاکمه کنید حتماً خودتان را محاکمه کنید و اگر خواستید یقه کسی را بگیرید حتماً یقه خودتان را بگیرید چرا که واقعیت این است، همیشه در مسیر زندگی علل و عواملی وسوسه کننده برای همه ما وجود دارد و این ما هستیم که مسیر درست یا غلط را انتخاب میکنیم.
رئیس سازمان زندانها با اشاره به لزوم حمایت از خانوادههای زندانیان گفت: عمدی یا غیرعمدی، با انتخاب یا با اشتباه، شما امروز در زندان هستید و در این مقطع باید مراقب خانوادههای شما باشیم که خدای ناکرده آسیب نبینند.
وی افزود: اگر احتمالاً خانوادههای شما دارای وضعیت خاصی هستند که نیاز است به آنان توجه بیشتری شود و یا ممکن است که برخی از خانوادههای شما از سر نجابت و خجالت به ما مراجعه نکنند و از ما درخواستی نداشته باشند، حتماً مشکل و شرایط حادی آنها را به ما اطلاع بدهید.
رئیس سازمان زندانها در ادامه به مددجویان توصیه کرد تا از شرایطی که در زندان فردیس در خصوص اشتغال و درآمدزایی مهیا شده استفاده کنند تا با این کار چتر حمایتی خود را بر سر خانوادههای خود بگسترانند.
رئیس سازمان زندانها در پایان گفت: ما زندانیانی داشته ایم که زندان بعد از انقلاب را تجربه کردند اما پس از آن درست انتخاب کردند و اکنون مایه حسرت و مایع غبطه همه ما هستند. همه چیز جبران شدنی است چون شما و ما هنوز به پایان مسیر نرسیده ایم و هنوز فرصت داریم و میتوان کارهای بسیاری را انجام داد.
در این بازدید بابایی معاون توسعه مدیریت و منابع، فراهانی معاون قضائی، اجرای احکام و امور مجلس، اسدی مدیر کل حفاظت و اطلاعات، خرم آبادی و حمداللهی از مدیران کل معاون قضائی سازمان زندانها، حجت الاسلام وکیل پور مشاور فرهنگی رئیس و جمیاری مدیر کل زندانهای استان البرز، رئیس سازمان زندانهای کشور را همراهی کردند.
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