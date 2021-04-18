به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور با حضور در جمع مددجویان زندان فردیس گفت: ‏زمزمه این روزها و شب‌ها در ماه مبارک رمضان خلاصی ماست، اما نه خلاصی از زندان بلکه رهایی واقعی که همانا خلاصی از آتش جهنم است و امیدوارم که به برکت این شب‌ها و روزهای ‏عزیز زمینه خلاصی شما از زندان نیز فراهم شود.‏

حاج محمدی با تشبیه زندان به کوچه بن بست خطاب به مددجویان گفت: شما به دلایل ‏مختلفی به زندان افتاده اید، شاید کسی آگاهانه این مسیر را انتخاب ‏کرده و شاید کسی اغفال شده باشد و به تصور اینکه این مسیر، راه سعادت اوست به این راه آمده، در هر صورت هیچکدام از ما نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم که پس از بازگشت از این کوچه بن بست، دوباره وارد این مسیر شوید. ‏

رئیس سازمان زندان با اشاره به انتخاب‌های درست در مسیر زندگی تصریح کرد: وظیفه ما است که به شما کمک کنیم و البته راه درست را به شما نشان دهیم تا دوباره این مسیر را انتخاب نکنید، اما در انتها این شما هستید که باید انتخاب کنید و اجباری نیست، چرا که انتخاب با شماست و امیدواریم ‏تا این فرصت تلخ در این مقطع تلخ، زمینه یک انتخاب درست و یک تصمیم ‏قرص و محکم را برای شما فراهم کند‎.‎

عضو شورای عالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمات مدیر کل زندان‌های استان البرز و همکاران وی ‏در امر اهتمام و نگاه ویژه به خانواده زندانیان اظهار داشت: خانواده‌ها هیچگونه تقصیری در اشتباهات شما نداشته اند، خواهش می‌کنم در زندان اگر خواستید کسی را محاکمه کنید حتماً خودتان را محاکمه کنید و اگر خواستید یقه کسی را بگیرید حتماً یقه خودتان را بگیرید چرا که ‏واقعیت این است، همیشه در مسیر زندگی علل و عواملی وسوسه کننده برای همه ما وجود دارد و این ما هستیم که مسیر درست یا غلط را انتخاب می‌کنیم.‎

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به لزوم حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: عمدی یا غیرعمدی، با ‏انتخاب یا با اشتباه، شما امروز در زندان هستید و در این مقطع باید مراقب خانواده‌های شما باشیم که خدای ناکرده آسیب نبینند‎.‎

وی افزود: اگر احتمالاً خانواده‌های شما دارای وضعیت خاصی هستند که نیاز است به آنان توجه بیشتری شود و یا ممکن است که برخی از خانواده‌های شما از سر نجابت و خجالت به ما مراجعه نکنند ‏و از ما درخواستی نداشته باشند، حتماً مشکل و شرایط حادی آنها را به ما اطلاع ‏بدهید‎.‎

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه به مددجویان توصیه کرد تا از شرایطی که در زندان فردیس در ‏خصوص اشتغال و درآمدزایی مهیا شده استفاده کنند تا با این کار چتر حمایتی خود را بر سر خانواده‌های خود بگسترانند.‌

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان گفت: ما زندانیانی داشته ایم که زندان بعد از انقلاب را تجربه کردند ‏اما پس از آن درست انتخاب کردند و اکنون مایه حسرت و مایع غبطه همه ما هستند‎.‎‏ همه چیز جبران ‏شدنی است چون شما و ما هنوز به پایان مسیر نرسیده ایم و هنوز فرصت داریم و می‌توان کارهای ‏بسیاری را انجام داد.‏

در این بازدید بابایی معاون توسعه مدیریت و منابع، فراهانی معاون قضائی، اجرای احکام و امور ‏مجلس، اسدی مدیر کل حفاظت و اطلاعات، خرم آبادی و حمداللهی از مدیران کل معاون قضائی سازمان زندان‌ها، حجت الاسلام وکیل پور مشاور فرهنگی رئیس و ‏جمیاری مدیر کل زندان‌های استان البرز، رئیس سازمان زندان‌های کشور را همراهی ‏کردند.