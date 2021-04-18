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۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۹:۲۶

مدیر کل دامپزشکی گیلان:

واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در گیلان آغاز شد

واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در گیلان آغاز شد

رشت- مدیر کل دامپزشکی گیلان با اشاره به اینکه بیش از هزار و ۲۰۰ دام سبک و سنگین در استان وجود دارد، گفت: واکسیناسیون دام های سبک و سنگین برای مقابله با بیماری دامی در گیلان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب عاقبتی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند گرم شدن هوا و افزایش خطر شیوع بیماری‌های دامی، اظهار کرد: بر همین اساس سازمان دامپزشکی گیلان طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری‌های تب برفکی، شاربن، آبله گاوی و هاری اجرا می‌کند.

عاقبتی با اشاره به اینکه گیلان بیش از هزار و ۲۰۰ دام سبک و سنگین دارد، افزود: واکسن هاری و شاربن به صورت رایگان در همه مراکز دامپزشکی توزیع می‌شود و سایر واکسن‌ها با تشخیص سازمان دامپزشکی در مراکز پرخطر رایگان است.

وی از دامداران خواست برای واکسینه کردن دام‌های خود به مراکز دامپزشکی محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 5192326

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