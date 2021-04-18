واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب عاقبتی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند گرم شدن هوا و افزایش خطر شیوع بیماری‌های دامی، اظهار کرد: بر همین اساس سازمان دامپزشکی گیلان طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری‌های تب برفکی، شاربن، آبله گاوی و هاری اجرا می‌کند.

عاقبتی با اشاره به اینکه گیلان بیش از هزار و ۲۰۰ دام سبک و سنگین دارد، افزود: واکسن هاری و شاربن به صورت رایگان در همه مراکز دامپزشکی توزیع می‌شود و سایر واکسن‌ها با تشخیص سازمان دامپزشکی در مراکز پرخطر رایگان است.

وی از دامداران خواست برای واکسینه کردن دام‌های خود به مراکز دامپزشکی محل سکونت خود مراجعه کنند.