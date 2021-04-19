بازار کالاهای پرمصرف ماه رمضان؛ گران و آرام

قامسعلی حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: اگرچه از نظر عرضه کالا مشکلی وجود ندارد و البته قیمت‌ها گران است اما در بازار تقاضای خاصی نیست و می‌توان گفت شاهد یک رکود در بازار هستیم که یکی از عمده دلایل این موضوع نیز به تعطیل شدن کسبه مربوط می‌شود. درست است که مشاغل مربوط به مواد غذایی تعطیل نیستند اما تعطیلی مشاغل دیگر تأثیر مستقیم بر فروش مواد غذایی دارد.

عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فقط در عرضه روغن مشکل داریم، افزود: با توجه به اینکه اولویت برای عرضه روغن با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، هر ۱۵ روز سهمیه ۱۰ کارتنی به بنکداران تحویل داده می‌شود که همین مساله موجب کمبود در سطح خرده فروشی‌ها و بعضاً گرانفروشی شده است.

نرخ کالاهای مختلف در بازار

وی در مورد وضعیت قیمت کالاها نیز گفت: قیمت خرما رطب از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان، کبکاب ۱۵ هزار تومان، زاهدی از ۲۲ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و خاصویی از ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است اما بعضاً در بازار شاهد فروش خرما با نرخ ۳۰ هزار تومان نیز هستیم که این موضوع به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل است.

حسنی ادامه داد: همچنین خرمای پیارم با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که آن هم به دلیل صادراتی بودن این محصول است.

عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی به قیمت برنج نیز اشاره کرد و گفت: قیمت برنج عنبربو هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، شیرودی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، صدر ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طارم فریدون کنار ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هاشمی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، آستانه اشرفیه ۳۴ هزار تومان و دودی ۳۵ هزار تومان است.

وی افزود: شکر نیز ۳ قیمت دارد که به ترتیب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان برای سهمیه واحدهای صنعتی، ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ عمده و آزاد تعیین شده است.

حسنی با اشاره به قیمت حبوبات نیز گفت: لپه ایرانی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و خارجی آن ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین قیمت نخود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عدس ۲۷ هزار تومان، لوبیا ۲۸ هزار تومان و ماش ۲۵ هزار تومان است.

وی افزود: چای نیز از ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

گفتنی است، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع ٢٤٠ هزار تُن برنج، شکر و روغن برای تأمین مصارف مردم در ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع منتخب (فروشگاه‌های زنجیره ای و میادین تره بار) در حال انجام است. از این ۲۴۰ هزار تن، ٣٠ هزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شکر و ١٨٠ هزار تُن روغن در نظر گرفته شده است. (جزئیات بیشتر)