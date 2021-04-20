روسیه سفیر بلغارستان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانووستی از احضار سفیر بلغارستان به وزارت خارجه روسیه خبر داد.

انتظار می رود حضور سفیر بلغارستان در وزارت خارجه روسیه پیامد اقدام ماه گذشته دولت صوفیه مبنی بر اخراج دو دیپلمات روس به اتهام جاسوسی باشد.

دولت مسکو همان زمان نیز اعلام کرد که حق پاسخگویی متقابل را برای خود محفوظ می داند.

این در حالی است که روسیه روز گذشته نیز ۲۰ تن از کارکنان سفارت جمهوری چک را اخراج کرد- پاسخی به اقدام پراگ مبنی بر اخراج ۱۸ دیپلمات روس به ظن دست داشتن سرویس اطلاعاتی روسیه در دو انفجار انبار مهمات جمهوری چک در اکتبر و دسامبر ۲۰۱۴.