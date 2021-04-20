ارتباط ستاد مواد مخدر کشور با استان مرکزی کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه نگاهی که به معتاد متجاهر می‌شود، نگاه صحیحی نیست، اظهار کرد: معتاد متجاهر همچون سایر افراد جامعه یک انسان است ولی بخاطر درگیری با اعتیاد به عنوان یک فرد آسیب دیده است که برای تأمین هزینه مواد خود مجبور است در برخی موارد اقدام به زباله گردی کند و این اقدام او شرف دارد به اینکه برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر اقدام به سرقت کند.

وی با تاکید بر اینکه در ساماندهی معتادین متجاهر باید کرامت انسانی آنان حفظ شود، بیان کرد: ساماندهی این افراد باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت کرامت انسانی زمینه بازگشت آنان به اعتیاد و مواد مخدر فراهم نشود. در حوزه مواد مخدر نیازمند مدیریت معطوف به نتیجه هستیم، متأسفانه هنوز در کشور یک تصمیم علمی و قاطع برای معتادین متجاهر گرفته نشده است.

برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به وحدت رویه نیاز داریم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: هدف از تشکیل یک ستاد برخورد با یک آسیب و کاهش اثرات آن و ایجاد هم‌افزایی و اتخاذ یک استراتژی در راستای مقابله با آن پدیده است اما هر استان نباید در هر مقطعی و در مورد هر موضوعی بر اساس سلیقه عمل کند.

اکرمی اظهار کرد: هر چند آمار کشفیات در استان مرکزی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است ولی می‌طلبد در سال جاری با برنامه ریزی اصولی و راهبردی زمینه موفقیت‌های بیشتری را در این حوزه فراهم کرد.

وی با بیان اینکه برای کاهش سو مصرف مواد مخدر در کشور نیاز به چشم‌انداز داریم، گفت: چشم انداز موفقیت در مقابله با سو مصرف مواد مخدر باید در سطح کلان تغییر پیدا کند و استان‌ها نباید بر اساس سلیقه، بودجه، نوع حساسیت مسئولان محلی و توانمندی بومی با این پدیده مقابله کنند.

ارتباط ارگانیک شورای مبارزه با مواد مخدر بین استان‌ها با مشکل مواجه است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: وظیفه ستاد به عنوان مغز، طراحی، هماهنگی اعضا و برنامه‌ریزی است و ستاد مانند مغز باید ارتباط ارگانیک با اجزای بدن ایجاد کند که هم‌اکنون این ارتباط دارای مشکل بوده و کمرنگ است اما شیوه قاچاق در سال‌های مختلف در حال به روز شدن است.

وی ادامه داد: در مدتی که بنده در استان مرکزی حضور دارم یکی از مسئولین ستاد شورای مبارزه با مواد مخدر کشور در استان مرکزی حضور نیافته است تا از وضعیت استان و نحوه عملکردها مطلع شوند، مکاتبه و برگزاری جلسه بخشی از کار است ولی همه کار نیست، تا کی مکاتبه؟ ستاد باید با استان‌ها ارتباط ارگانیک داشته باشد که در حال حاضر این ارتباط ارگانیک با مشکل مواجه است.

ساختار و شیوه‌های فعلی پاسخگوی نیاز امروز در مدیریت آسیب اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نیست

اکرمی بیان کرد: شیوه‌های قاچاق سال‌های گذشته همانند سال ۱۳۶۰ نیست و نمی‌توانیم همچون دهه ۶۰ با آسیب مواد مخدر مبارزه کنیم، نباید چشم‌مان را بر واقعیت‌ها ببندیم، ساختار فعلی و شیوه‌های امروز پاسخگوی نیاز امروز در مدیریت آسیب اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: شیوه‌های اعتیاد منحصر به فرد است و به اندازه معتادان شیوه‌های اعتیاد داریم و شیوه‌های امروز برای برخورد با نیازهای امروز کافی نیست و تصمیمات باید بازخورد مناسب داشته باشد.

اکرمی در پایان گفت: زنگ خطر مواد مخدر برای تک تک ایرانی‌ها به صدا درآمده است بنابراین باید نگاه به آسیب مواد مخدر تغییر یابد و در کنار آن نیاز است هم افزایی و شیوه جدید برای برخورد اتخاذ شود.