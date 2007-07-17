برقراری دو پرواز خارجی از فرودگاه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، مدیر کل عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ظهر امروز درمراسم معارفه مدیر کل جدید هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان غربی در ارومیه گفت: هواپیمایی هما تعداد پروازهای خود در آذربایجان غربی را به 27 پرواز در هفته افزایش داده است که به زودی این تعداد بازهم افزایش می یابد.

سادات رسول افزود : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به 24 نقطه در کشور و 30 نقطه جهان پرواز برقرار کرده است.

حجت الاسلام سید محمد فخری، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهارداشت: خدمت به مردم مهمترین هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه مسئولان در این زمینه مسئولیت مهمی بر دوش دارند .

در این مراسم با تجلیل از خدمات حسن اسد، حمدا.. سعید زاده به عنوان مدیر کل جدید هما در آذربایجان غربی معرفی شد .

