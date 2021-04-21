۲۱ عنوان دوره کوتاه مدت علمی کاربردی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت و سایر اعضای حقوقی کارگروه، چهل و چهارمین کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به صورت مجازی برگزار و طی آن، با ۲۱ عنوان دوره کوتاه مدت موافقت شد.

رئیس کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی گفت: با برنامه‌ریزی به عمل آمده و تلاش انجام شده در سال گذشته، شاهد به بار نشستن بخشی از اهداف مورد نظر برای تقویت آموزش‌های کوتاه مدت در این دانشگاه بودیم و ریل‌گذاری خوبی در بخش‌های زیرساختی مورد نیاز انجام شد.

وی افزود: شعار حوزه آموزش در سال جاری «توسعه همه جانبه (کمی و کیفی) آموزش‌های کوتاه مدت است و امیدواریم که این مهم در سال جاری به اوج شکوفایی و در سال‌های آتی به اوج ثمردهی خود برسد تا مردم و بخشی از افراد جویای کار از آموزش‌های مهارتی بهره مند شوند.