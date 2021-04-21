  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۲۷

۲۱ عنوان دوره کوتاه مدت علمی کاربردی تصویب شد

۲۱ عنوان دوره کوتاه مدت علمی کاربردی تصویب شد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در چهل و چهارمین کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی با ۲۱ عنوان دوره کوتاه مدت موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیرکل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت و سایر اعضای حقوقی کارگروه، چهل و چهارمین کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به صورت مجازی برگزار و طی آن، با ۲۱ عنوان دوره کوتاه مدت موافقت شد.

رئیس کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی گفت: با برنامه‌ریزی به عمل آمده و تلاش انجام شده در سال گذشته، شاهد به بار نشستن بخشی از اهداف مورد نظر برای تقویت آموزش‌های کوتاه مدت در این دانشگاه بودیم و ریل‌گذاری خوبی در بخش‌های زیرساختی مورد نیاز انجام شد.

وی افزود: شعار حوزه آموزش در سال جاری «توسعه همه جانبه (کمی و کیفی) آموزش‌های کوتاه مدت است و امیدواریم که این مهم در سال جاری به اوج شکوفایی و در سال‌های آتی به اوج ثمردهی خود برسد تا مردم و بخشی از افراد جویای کار از آموزش‌های مهارتی بهره مند شوند.

کد مطلب 5194706
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها