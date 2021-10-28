مجوز اجرای ۱۵دوره کوتاه مدت برای ۸ مرکز علمی کاربردی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پنجاه و یکمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی با حضور مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و اعضای حقوقی این کارگروه برگزار شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از صدور مجوز اجرای ۱۵ دوره کوتاه مدت برای ۸ مرکز آموزش علمی کاربردی متقاضی برگزاری این دوره‌ها واقع در ۸ واحد استانی دانشگاه خبر داد و افزود: این دوره‌ها، آموزش قریب به ۹۶۹ مهارت‌جوی واجد شرایط را پوشش خواهند شد.

وی افزود: دوره‌های آموزشی «مدیریت کنترل پروژه»، «تحلیل تکنیکال بازار مالی و سرمایه (مقدماتی)» و «تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه (پیشرفته)» تحت نظارت واحد استانی آذربایجان شرقی، دوره «کمک‌های اولیه» تحت نظارت واحد استانی آذربایجان غربی و دوره‌های آموزشی «مقررات هوانوردی، ساختار هواپیما، اصول پرواز و شرایط موثر بر آن»، «وظایف و مسئولیت‌های مهماندار در شرایط عادی پرواز» تحت نظارت واحد استانی البرز فعالیت خواهند کرد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همچنین دوره «امور اجرایی داروخانه» تحت نظارت واحد استانی خراسان شمالی، دوره آموزشی «بینش و رفتار قرآنی» تحت نظارت واحد استانی قم، دوره‌های «آهنگسازی الکترونیک» و «صدابرداری» تحت نظارت واحد استانی گلستان، دوره «استانداردهای جوشکاری و کاربرد آن‌ها» توسط واحد استانی لرستان و «طراحی وب سایت فروشگاهی با استفاده از سیستم مدیریت محتوا» و «طرح بازاریابی» تحت نظارت واحد استانی هرمزگان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

براساس این گزارش، این مجوزها متعاقباً با صدور موافقت‌نامه رسمی به هر واحد استانی این دانشگاه ابلاغ می‌ شود و علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر از کم و کیف مشخصات دوره‌های مذکور می‌توانند با واحد استانی مربوطه تماس حاصل کنند.