تجارت خارجی ۳۶.۵ میلیارد دلاری کشور با همسایگان در سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: کشورمان با ۱۵ کشور امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان‌، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان دارای مرزهای آبی و خاکی است و تجارت خارجی کشورمان در رویه‌های واردات و صادرات با این کشورها از هر حیث برای کشور و بخصوص تجار و تولید کنندگان دارای اهمیت است و علی رغم برخی دشواری‌هایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه طی سالهای اخیر داشته ایم، با تلاش و جدیت همکاران ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران و بنگاه‌های اقتصادی، تجار و بازرگانان حجم تجارت خارجی کشور با همسایگان قابل قبول بوده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: طی ۱۲ ماه سال ۹۹ حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان از حیث وزنی بالغ بر ۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کالا برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۶۹ دلار بوده است که از این میزان سهم صادرات محصولات کشورمان به کشورهای همسایه ۶۷ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۱۳ تن برابر با ۲۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۲۱۳ دلار است که ۶۰ درصد وزن و ۵۸ درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به جهان را شامل می‌شود.

لطیفی خاطر نشان کرد: بیشترین حجم صادرات کشورمان به کشور عراق بوده است با ۲۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۳۹۲ تن و به ارزش ۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۶۷۳ دلار، ضمن آنکه کمترین حجم صادرات را هم به بحرین داشته‌ایم که برابر با ۸ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۷۰۴ دلار بوده است.

سخنگوی گمرک ایران گفت: در سال ۹۹ نزدیک به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا ارزش ۱۶ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از کشورهای ۱۵ گانه همسایه وارد کشور شده است که ۴۳.۵ درصد وزن و ۳۶.۵ درصد کل واردات کشور از کشورهای جهان، از همسایگان ما بوده است که بیشترین حجم واردات کشورمان از همسایگان نیز از امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۱۳۶ هزار و ۵۳۴ تن کالا و به ارزش ۹ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۵۹۱ دلار و کمترین میزان واردات را هم از کشور بحرین به ارزش ۹۴۶ هزار و ۸۰۸ دلار بوده است.

لطیفی افزود: پس از عراق، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی محصولات و کالاهای ایرانی به ترتیب امارات با ۱۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۶۶ تن به ارزش چهار میلیارد و ۶۶۱ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۸۲ دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۶۸۸ دلار و افغانستان با دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۵۹ دلار هستند.

به گفته وی، همچنین اصلی‌ترین مبادی واردات کشورمان از همسایگان نیز پس از امارات متحده عربی، کشورهای ترکیه با ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۹۱ هزار و ۸۲ دلار و روسیه با یک میلیارد و ۷۰ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۶۲ دلار هستند.