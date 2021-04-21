تازه ترین اخبار از تولید واکسن کوو ایران/جزئیات فاز دوم و سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۰، مسئولان اجرایی واکسن کوو ایران برکت در نشست خبری در خصوص مراحل انجام فاز دوم و سوم تست انسانی این واکسن و زمان پایان این مطالعات توضیحاتی ارائه کردند.

سیدرضا مظهری رئیس سامانه ۴۰۳۰ در خصوص آغاز مرحله اجرایی فاز سوم مطالعات بالینی، گفت: از امروز تمام علاقمندان به تزریق واکسن برکت در فاز نهایی مطالعات بالینی در رده سنی ۱۸ تا ۷۵ سال و در ۶ شهر تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان و بوشهر می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۴۰۳۰ و یا از طریق اپلیکیشن آی‌گپ (#۱۰*۴۰۳۰*) در این مرحله ثبت‌نام کنند.

وی افزود: پس از تماس داوطلبان با این سامانه، ابتدا یک فایل صوتی از شرایط و خصوصیات لازم این مرحله برای آنان پخش می‌شود و پس از تأیید از سوی کاربر، ثبت‌نام اولیه انجام می‌گیرد.

مدیر اجرایی فاز سوم مطالعات بالینی واکسن تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام افزود: پس از غربالگری اولیه، همکاران ما با این افراد تماس می‌گیرند و زمان و مکان دقیقی که باید این داوطلبان برای انجام معاینات و آزمایش‌های اولیه مراجعه کنند را به آنان اطلاع می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله تزریق بر روی ۲۰ هزار نفر انجام خواهد شد و این ۲۰ هزار نفر باید علاوه بر حضور در ۶ شهر تهران، کرج، مشهد، بوشهر، اصفهان و شیراز و همچنین حضور در محدوده سنی ۱۸ تا ۷۵ سال، ویژگی‌هایی به لحاظ شرایط جسمی و سلامت هم برخوردار باشند.

رئیس هیئت مدیره برکت تل ادامه داد: بر اساس پروتکل اعلامی وزارت بهداشت، افرادی که دارای بیماری مزمن کنترل نشده مانند دیابت، زنان باردار، افرادی که در حال حاضر درگیر با کرونا باشند و مواردی از این قبیل امکان حضور در این مطالعات را ندارند که اطلاعات تکمیلی از طریق ۴۰۳۰ و همچنین اپلیکیشن آی‌گپ در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

حامد حسینی مجری کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت نیز در این مراسم گفت: با توجه به مجوزهای اخذ شده از سوی مراجع ذیربط، فاز سوم تزریق و آخرین مرحله مطالعات بالینی واکسن برکت را در نیمه اول اردیبهشت آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: مرحله اول تزریق واکسن در فاز دوم مطالعات بر روی تمام داوطلبان انجام شده و تعدادی از آنان تزریق دوم را هم دریافت کرده‌اند، نتایج روزانه فاز دوم به صورت مرتب به وزارت بهداشت ارسال شده و نتیجه نهایی این فاز هم در هفته دوم اردیبهشت تقدیم خواهد شد.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص احتمال آغاز واکسیناسیون عمومی از طریق این واکسن همزمان با فاز سوم مطالعات گفت: بر اساس پروتکل وزارت بهداشت و قوانین موجود، ما اجازه تزریق بر روی ۲۰ هزار نفر را در این مرحله داریم و طبق مقررات باید دو ماه پس از آغاز این فاز و مشخص شدن نتیجه آن، در خصوص تزریق عمومی تصمیم گرفته شود، اما طبق قوانین بین‌المللی و در شرایط اضطراری، امکان درخواست اورژانسی برای تزریق عمومی واکسنی که ایمنی و عوارض آن در فاز یک و دو تأیید شده، وجود دارد که البته تصمیم گیری در این خصوص به عهده وزارت بهداشت است.

مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم در این نشست خبری گفت: در فاز اول تست واکسن به دنبال این بودیم که ببینیم آیا واکسن عوارضی دارد یا نه، در فاز دوم به دنبال تشخیص میزان تولید آنتی‌بادی در بدن داوطلبان و میزان دوز لازم برای تزریق بودیم و در فاز سوم هم باید ببینیم که آیا این واکسن، افراد را در برابر ویروس مقاوم می‌کند یا نه.

مسئول نظارت بر مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت افزود: تا کنون واکسن تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام به بیش از ۳۵۰ نفر تزریق شده و میزان تولید آنتی‌بادی در خون این افراد بسیار بالا و امیدوار کننده بوده است که نتایج نهایی ایمنی‌زایی در فاز دوم را طی روزهای آینده تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد.

وی افزود: در فاز دوم واکسن به ۲۰۰ نفر ۱۹ تا ۵۰ سال و ۸۰ نفر هم ۵۱ تا ۷۵ سال تزریق شده و نه تنها هیچ عوارض خاصی مشاهده نشده بلکه تولید آنتی بادی هم در سطح بسیار قابل قبولی بوده است، در فاز سوم هم واکسن را به ۲۰ هزار نفر تزریق می‌کنیم.

محرز خاطرنشان کرد: این واکسن را یکی از ایمن‌ترین واکسن‌های دنیا میدانم و امیدوارم به زودی تولید انبوه این واکسن به دست مردم برسد.