روایت پزشکی که برای خود مرز ندارد/ شرح دیدار با حاج قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «ماهِ ماه»، یک پزشک بدون مرز شامگاه چهارشنبه اول اردیبهشت با حضور در «ماهِ ماه»؛ شبکه سلامت سیما به بیان خاطرات تلخ و شیرین این کار پرداخت.

این ویژه برنامه با یاد و خاطره سیده عظمت موسوی مامای مراقب دانشگاه علوم پزشکی مازندران که سال گذشته حین خدمت رسانی به علت ابتلا به ویروس کرونا به شهدای مدافع سلامت پیوست، آغاز شد.

مهمان شب گذشته ویژه برنامه لحظات افطار «ماهِ ماه»، سید ناصرعمادی پزشک بدون مرز ایران بود. او در یکی از روستاهای استان مازندران به دنیا آمده و تا مقطع دیپلم در شهر قائمشهر تحصیل کرد، وی پس از ان در دانشگاه تهران پزشکی خواند و متخصص پوست شد. عمادی از مجروحان شیمیایی حملات عراق به ایران و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که این روزها به عنوان پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر مشغول خدمت به هموطنان است.

عمادی درباره ماموریت های کاری خود گفت: از سال ۸۶ تصمیم گرفتم برای خدمت به مردم به کشورهای دیگر سفر کنم. از آن سال تا کنون بیش از ۴۰ بار به خارج از ایران سفر کرده ام و تا قبل از شیوع بیماری کرونا هر سال دو ماه اول سال را به این کشورها می رفتم چراکه علاقمند بودم که سفره های هفت سین خود را در این کشورها پهن کنم. همچنین از آن سال هر ماه یک برنامه برای سفر به استان های مرزی کشورمان دارم.

وی افزود: برای بعضی افراد سوال است که چرا من پزشک بدون مرز را انتخاب کردم و برای خودم مطب ندارم . که باید به آنها گفت هر انسانی در زندگی خود می تواند کاری های جهادی انجام دهد اما شاید مدل های آن متفاوت باشد و اینکه نیاز جامعه خیلی مهم تر از این موضوعات است. اگر من یا دوستان دیگر این کار را انجام ندهیم اتفاقات تلخی را شاهد خواهیم بود.

عمادی درباره ماجرای آشنایی و حضورش در روستای ذکری و گل نی توضیح داد: روستای «ذکری» و «گل نی» از توابع استان خراسان جنوبی در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر اسدیه و نزدیکی مرز افغانستان بود که آفتاب سوزان تابستان و سرمای خشک و سوزان زمستان به همراه طوفان‌های شن موسمی و نداشتن آب شرب پوست نازک کودکان این روستا را هدف قرار داده است. برای حضور در آنجا، خانمی از طریق فضای مجازی اینستاگرام به من پیام دادند و شرایط و مشکلات پوستی بچه ها را به من گفتند و من با دوستان هلال احمر این موضوع را مطرح کردم و پس از سه روز راهی آنجا شدیم.

این پزشک بیان کرد: بر اساس بررسی های میدانی، عوامل محیطی و عدم اطلاع کودکان و خانواده هایشان دلیل اصلی بیماری پوستی آن ها در منطقه بود. طی چندین سفری که با دوستان هلال احمر به آن منطقه داشتیم بچه‌ها و مادران آن ها را دور هم جمع می کردیم و آموزش هایی را در زمینه اهمیت رعایت بهداشت، ضرورت زدن کرم ضدآفتاب و کلاه‌های نقاب‌دار در برابر تابش مستقیم آفتاب و دوری از گرد و خاک را به آنها می دادیم.

عمادی افزود: چندین بار برای درمان و آموزش به آن روستاها سفر کردیم و اعتمادی که از حضور کاروان های سلامت در این منطقه به وجود آمد و همکاری کودکان و خانواده هایشان موجب درمان این بیماری شد و بیشتر بچه ها بهبود یافتند.

این پزشک بدون مرز در مورد درمان مشکل چشمی یکی از کودکان روستای ذکری گفت: در سفرهایی پیاپی که به آن روستا داشتم متوجه بیماری چشم راست یکی از کودکان به نام طاهره شدم، طی مشورتی که با دکتر قاضی زاده هاشمی با وزیر پیشین بهداشت داشتم موضوع را با وی مطرح کردم و با توجه به اهمیت موضوع، طاهره برای انجام درمان به تهران اعزام شد و در بیمارستان نور توسط دکتر هاشمی تحت عمل جراحی گرفت.

وی در ادامه به خاطره ای از دیدار با حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: در سال های زیادی که به دنبال ابتلا به بیماری مالاریا به قاره آفریقا سفر می کردم، در سال ۱۳۹۳ درمانگاه پوست با پرچم ایران و به نام حضرت علی بن موسی رضا (ع) در کشور بروندی و درمانگاه دیگری با پرچم کشورمان و به نام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در کشور کنیا افتتاح کردیم. در پی دیداری که با حاج قاسم داشتم ایشان گفتند: نصب تابلوی امام حسین (ع) در کشور آفریقا با همه تهدیدهای داعش و صهیونیست ها آن هم از راه خدمات پزشکی کمتر از خدمت ما نیست.

در این بخش اسماعیل باستانی از دکتر عمادی در مورد علت داوطلب شدن وی برای تزریق آزمایشی واکسن ایرانی کرونا پرسید و وی گفت: من یکسال در صحنه های دفاع مقدس حضور داشتم و همچنان فکر میکنم که در کفه آزمون الهی هستم. بنابراین باید من هم یکی از همان ۵۰ داوطلبی باشم که برای دریافت واکسن ایرانی اعلام آمادگی می کند تا مسیر را برای مردم کشور و کادر درمان هموارتر کند.

در پایان برنامه آیتمی از روستای ذکری و مردم آنجا پخش شد که در این مستند تصاویری از کودکان روستا پخش شد که بیماری پوستی آن ها التیام یافته و آبرسانی آب شرب با پیگیری های دکتر عمادی به سرانجام رسیده بود.

ویژه ‌برنامه «ماهِ ماه» با مشارکت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده است که با اجرای اسماعیل باستانی، سردبیری مهدی حاجی میرآقا، کارگردان هنری حسن نظری و ‌تهیه‌کنندگی سیدمحمدحسین پورفاضلی در ایام ماه مبارک رمضان هر شب از ساعت ۱۹ از شبکه سلامت سیما پخش می شود.