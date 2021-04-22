برخورد با تور گردشگری متخلف در قزوین

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: با پیگیری خبرگزاری مهر در رابطه با برگزاری تورهای گردشگری در استان قزوین در چند روز اخیر معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین پیش از ظهر امروز از برخورد با این تورها خبر داد.

نادر محمدی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعمال محدودیت‌های جدید در استان و کشور به دلیل اوج‌گیری مجدد شیوع بیماری کرونا و ضرورت حفظ سلامتی مردم و گردشگران، با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان جلوگیری از برنامه‌ریزی و اجرای تور تا اطلاع ثانوی به تمامی دفاتر سطح استان اطلاع‌رسانی و ابلاغ شده و با آژانس‌های گردشگری متخلف برابر با قانون برخورد خواهد شد.

محمدی با اشاره به برگزاری یک تور گردشگری به مقصد گلستان در روز گذشته علی‌رغم اعلام ممنوعیت برگزاری تور به دفاتر اظهار کرد: پس از اطلاع از برگزاری تور مذکور کارشناسان حوزه نظارت معاونت گردشگری به همراه رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان در محل اجرای این تور حضور پیدا کردند که طی بررسی‌های به عمل‌آمده مشخص شد که مجوز برگزاری تور توسط یکی از دفاتر بندرعباس به مقصد گلستان صادر شده که با توجه به تخلف راهنمای تور در اخذ مجوز از دفاتر استان‌های دیگر، برخورد جدی با فرد متخلف در دستور کار قرار گرفت.

معاون گردشگری استان قزوین ضمن قدردانی از همراهی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی استان در عدم برگزاری تورهای گردشگری یادآور شد: اجرای تورهای گردشگری در شرایط کنونی تهدیدکننده جدی سلامت هم‌استانی‌ها و گردشگران عزیز به شمار می‌رود و در صورت بهتر شدن شرایط و لغو محدودیت‌ها در خصوص برگزاری تورهای گردشگری اطلاع‌رسانی خواهد شد.