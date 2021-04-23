به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات‌ها از سال قبل به دستیارهای شخصی مردم مبدل شده‌اند، اما نحوه استدلال و منطق عملکردی آنها هنوز برای کاربران عادی یک راز است.

این ربات جدید با هدف ارتقای ارتباطات و تعاملات انسان‌ها و ماشین‌ها به گونه‌ای ساخته شده که بتواند با خودش صحبت کند و از این طریق شیوه حل مشکلات را برای انسان‌ها توضیح داده و دانش افراد عادی را نیز در این زمینه بیشتر کند.

این ربات ایتالیایی که فلفل نام دارد، با همکاری شرکت ژاپنی سافت بانک ساخته شده است. سافت بانک اولین بار در سال ۲۰۱۵ رباتی ساخت که قادر به درک احساسات انسان‌ها بود و آنها را بر روی نمایشگر خود در دسترس قرار می‌داد. از این طریق کیفیت تعامل دو طرف افزایش می‌یافت.

ربات فلفل که در دانشگاه پالرمو ساخته شده، از طریق صحبت کردن با خود توانایی اش برای برنامه‌ریزی، تمرکز، استدلال و در نهایت تصمیم‌گیری بهتر را ارتقا می‌بخشد. در بررسی‌های انجام شده این روند موجب شده تا ربات مذکور تصمیم‌های بهتری بگیرد و بتواند اقداماتی مانند مسیریابی را دقیق‌تر انجام دهد.