به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «می‌خواهم درس بخوانم» به نویسندگی و کارگردانی رامتین کوچکی و تهیه کنندگی هوشنگ درویش پور در بخش ویژه کرونا در جشنواره آپوریای کره جنوبی پذیرفته شد.

نمایش این فیلم در تاریخ چهاردهم تا بیست و دوم می برابر با ۲۴ اردیبهشت تا اول خرداد در شهر اینچئون انجام می‌گیرد.

پخش بین المللی این فیلم بر عهده شرکت فرست اسکرین با مدیریت سولماز اعتماد است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بیژن درویش پور، تدوین و صداگذاری: رامتین کوچکی، مدیر تولید: روزبه رحمانیان، موسیقی: مرتضی یکرنگ، طراح صحنه و لباس: آرمان صفاری، صدابردار: میلاد حیدرزاده، دستیار اول کارگردان: رضا سمیع پور.