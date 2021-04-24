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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۴۲

منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی:

ایران هیچ طرحی مبتنی بر ایده گام به گام را نمی‌پذیرد

ایران هیچ طرحی مبتنی بر ایده گام به گام را نمی‌پذیرد

یک منبع اگاه نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی گفت: ایران همانگونه که بارها تاکید کرده، هیچ طرحی را که مبتنی بر ایده گام در برابر گام باشد، نمی‌پذیرد و در دستورکار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس‌تی‌وی، یک منبع آگاه نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی تاکید کرد: سیاست ایران در موضوع لغو تحریم‌ها هیچ تغییری نکرده و باید تمام تحریم‌ها اعم از تحریم‌های دوره اوباما پس از اجرایی شدن برجام و تحریم‌های بازگردانده شده در دوره ترامپ و تحریم‌های دیگری که در دوره ترامپ با برچسب‌های دیگر وضع شده، لغو شوند و پس از راستی‌آزمایی توسط ایران، کشورمان اقدامات جبرانی را متوقف خواهد کرد.

 این منبع آگاه  در واکنش به اظهارات امروز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها تاکید کرده، هیچ طرحی را که مبتنی بر ایده گام در برابر گام باشد، نمی‌پذیرد و در دستورکار ندارد. 

یادآوری می‌شود پس از اجرایی شدن برجام در دوره اوباما، تحریم‌هایی بر ضد ایران وضع شد که قانون ISA و Visa Program  نیز از جمله آنها است.

گفتنی است، امروز ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود دستورالعمل دولت بایدن در موضوع بازگشت به برجام،  «عمل در برابر عمل» است.

کد مطلب 5196874

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