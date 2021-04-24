قایدی: مطمئنم استقلال صعود می کند/ باید برای الاهلی آماده شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قایدی در پایان دیدار استقلال و الدحیل اظهار داشت: به همه بازیکنان خسته نباشید می‌گویم، ما این روزها خیلی تلاش می‌کنیم و زحمت می‌کشیم و امیدوارم نتیجه آن را بگیریم.

وی بیان داشت: کار به بازی‌های آخر رسید و حالا هم ما و هم دو تیم دیگر مدعی، چشم به بازی‌های روزهای پایانی داریم. ما هم از همین الان می‌رویم برای بازی مقابل الاهلی آماده شویم.

قایدی تصریح کرد: باید یک ریکاوری خوب داشته باشیم و خودمان را برای مقابله دوباره با الاهلی آماده کنیم. شرایط برای همه تیم‌ها در این گروه دشوار شده، اما مطمئن هستم استقلال صعود می‌کند.