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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲:۴۷

گروه سوم لیگ قهرمانان - عربستان

قایدی: مطمئنم استقلال صعود می کند/ باید برای الاهلی آماده شویم

قایدی: مطمئنم استقلال صعود می کند/ باید برای الاهلی آماده شویم

مهاجم گلزن تیم فوتبال استقلال گفت: باید از همین الان برای بازی با الاهلی آماده شویم. با اطمینان می گویم استقلال صعود می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قایدی در پایان دیدار استقلال و الدحیل اظهار داشت: به همه بازیکنان خسته نباشید می‌گویم، ما این روزها خیلی تلاش می‌کنیم و زحمت می‌کشیم و امیدوارم نتیجه آن را بگیریم.

وی بیان داشت: کار به بازی‌های آخر رسید و حالا هم ما و هم دو تیم دیگر مدعی، چشم به بازی‌های روزهای پایانی داریم. ما هم از همین الان می‌رویم برای بازی مقابل الاهلی آماده شویم.

قایدی تصریح کرد: باید یک ریکاوری خوب داشته باشیم و خودمان را برای مقابله دوباره با الاهلی آماده کنیم. شرایط برای همه تیم‌ها در این گروه دشوار شده، اما مطمئن هستم استقلال صعود می‌کند.

کد مطلب 5196918

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