قم میزبان نبرد ۲۱۱ تیرانداز برای فتح سکوی قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد متقیان‌نژاد عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سومین مرحله مسابقات آزاد قهرمانی کشور در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهرماه در قم برگزار خواهد شد.



وی افزود: این رقابت‌ها در چارچوب برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش برگزار می‌شود و یاد و خاطره سپهبد شهید امیر سید عبدالرحیم موسوی، معروف به پهلوان آقا رحیم، نیز در جریان برگزاری این مسابقات گرامی داشته خواهد شد.



رئیس هیأت تیراندازی استان قم ادامه داد: در این مرحله از مسابقات در مجموع ۲۱۱ ورزشکار حضور دارند که ۷۹ نفر در رشته تفنگ و ۱۳۲ تیرانداز نیز در رشته تپانچه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



متقیان‌نژاد بیان کرد: ورزشکاران حاضر در این رویداد از ۲۸ استان کشور در قم حضور پیدا می‌کنند و نمایندگان استان‌های مختلف در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای کسب عنوان‌های برتر به رقابت می‌پردازند.



۲۸ استان در رقابت‌ها حضور دارند



وی گفت: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان و سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های حاضر در این دوره از مسابقات هستند.



رئیس هیأت تیراندازی استان قم افزود: ورزشکارانی از استان‌های فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد نیز در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.



متقیان‌نژاد تصریح کرد: میزبانی این مرحله از مسابقات در سالن‌های تخصصی شهید مهدی زین‌الدین و شهید محمد سلیمانی انجام خواهد شد و زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری رقابت‌ها در این دو مجموعه پیش‌بینی شده است.



وی ادامه داد: تمامی کمیته‌ها و عوامل اجرایی هیأت تیراندازی استان قم در روند آماده‌سازی سالن‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای میزبانی از ورزشکاران و برگزاری مطلوب این مسابقات فعال هستند.



سالن‌های تخصصی قم میزبان تیراندازان می‌شوند



رئیس هیأت تیراندازی استان قم گفت: میزبانی این رقابت‌ها با استفاده از ظرفیت سالن‌های تخصصی شهید مهدی زین‌الدین و شهید محمد سلیمانی انجام می‌شود و مجموعه عوامل اجرایی هیأت برای فراهم شدن شرایط مناسب برگزاری مسابقات همکاری دارند.



متقیان‌نژاد افزود: برگزاری این مرحله از مسابقات آزاد قهرمانی کشور در قم در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی انجام می‌شود و ورزشکاران سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در آن حضور خواهند داشت.



وی بیان کرد: مدیریت ورزش استان قم در حال حاضر ۲۲۰ رشته ورزشی را در قالب ۵۰ هیأت ورزشی فعال سامان‌دهی کرده است و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در سطح استان از جمله مسئولیت‌های این مجموعه است.



رئیس هیأت تیراندازی استان قم اظهار داشت: گستردگی ساختار ورزش استان با توجه به فعالیت هیأت‌های ورزشی و رشته‌های مختلف، تقویت و به‌روزرسانی ساختارهای اجرایی را ضروری می‌سازد.