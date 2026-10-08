https://mehrnews.com/x3dgSp ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6972179 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵ تجمع مردم چرام در دویست و بیست و دومین شب مقاومت چرام-تجمع مردم چرام در دویست و بیست و دومین شب مقاومت برگزار شد. دریافت 70 MB کد مطلب 6972179 کپی شد مطالب مرتبط شهرستان های کهگیلویه، چرام و بویراحمد در وضعیت قرمز قرار دارند عملیات تکمیلی تصفیهخانه فاضلاب چرام آغاز شد چندین مرکز استعمال مواد مخدر در شهرستان چرام شناسایی شد همایش راهکارهای توسعه کهگیلویه، بهمئی و چرام گشایش یافت انتخابات مهمترین عرصه بروز اراده مردم است/ تحقق مشارکت حداکثری روایت قدرت ایران نباید جای خود را به دوگانهسازی و ناامیدی بدهد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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