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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰

میدان‌داری و شکوه همبستگی محلاتی‌ها با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۲۲

میدان‌داری و شکوه همبستگی محلاتی‌ها با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۲۲

محلات- در این ویدئو میدان‌داری و شکوه همبستگی محلاتی‌ها با رهبری در ایستگاه ۲۲۲ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6972185

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