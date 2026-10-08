https://mehrnews.com/x3dgSw ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6972185 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰ میدانداری و شکوه همبستگی محلاتیها با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۲۲ محلات- در این ویدئو میدانداری و شکوه همبستگی محلاتیها با رهبری در ایستگاه ۲۲۲ را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6972185 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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