پلیس آمریکا ۶ نفر را به ضرب گلوله از پای درآورد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بعد از محاکمه و محکوم شدن «درک شوین» در مینیاپولیس به اتهام قتل جرج فلوید ۶ نفر دیگر فقط در ظرف ۲۴ ساعت از سوی پلیس آمریکا هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یک دختر ۱۶ ساله در کلمبوس اوهایو، یک مرد در کالیفرنیا، یک مرد ۴۲ ساله در شرق کارولینای شمالی، دو نفر در سن آنتونیو و یک مرد ۳۱ ساله در مرکز ماساچوست به قتل رسیده‌اند.

آسوشیتدپرس در این رابطه می‌نویسد: حتی با وجود آنکه هنوز روند دادگاه درک شوین در ذهن‌ها تازه است بار دیگر خون در خیابان‌های آمریکا جاری شده و ۶ نفر دیگر به دست پلیس کشته شده‌اند. این مرگ‌ها، در برخی موارد، اعتراضات جدیدی را برای عدالت برانگیخت و برخی گفتند که این مسائل نیاز فوری به تغییرات اساسی در پلیس آمریکا را منعکس می‌کنند - نیازی که در حکم شووین نمی‌توان آن را ملاحظه کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند در پرونده قتل جرج فلوید، پلیس عامل قتل محکوم شد اما این پرونده یکی از معدود مواردی بوده که در آن پلیس محکوم شده است و به سختی می‌توان مورد مشابهی را یافت که در آن پلیس آمریکا به اتهام اعمال خشونت علیه مردم بویژه اقلیت‌های حاضر در این کشور محکوم شده باشد.

به عبارت دیگر حکم‌هایی نظیر آنچه علیه درک شوین صادر شده برای متوقف کردن خشونت پلیس علیه مردم در آمریکا کافی و بازدارنده نیستند.