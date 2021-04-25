پاکسازی نمادین پارک ملت تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هوشیار معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۳ در این باره گفت: با توجه به وضعیت بحرانی بیماری کرونا در شهر تهران، پاکسازی پارک ملت با رعایت پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی کرونا با حداقل نفرات و رعایت حفظ فاصله اجتماعی و در نظر گرفتن سلامت شهروندان و کارکنان به عنوان مهمترین اولویت، انجام می‌شود.

هوشیار ابراز کرد: برگزاری"کارگاه و وبینار آموزشی "به صورت مجازی، آنلاین و آفلاین با موضوعات "حفاظت از سیاره زمین، احیای زمین، باز زنده سازی محیط زیست تخریب شده و حفاظت از محیط زیست" در فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی جهت آموزش، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و انتشار پیام‌ها، مفاهیم و محتواهای هفته زمین پاک، استفاده از ظرفیت پورتالها و ساب پرتالهای منطقه، کانال‌ها و صفحات مجازی در اختیار منطقه، نواحی، سراهای محلات، کانون‌ها و … در هفته زمین پاک اجرا می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ بیان کرد: ارسال پیامک با موضوع گرامیداشت روز جهانی زمین پاک، استفاده از ظرفیت اعضای کانون‌های محیط زیست محلات در اجرای برنامه‌های مجازی و حضوری)،تقدیر از ساکنان منتخب منطقه که در اجرای طرح کاپ فعال بوده و همکاری مناسب داشته‌اند)، برگزاری مسابقه نقاشی برنامه‌هایی است در که این هفته در حال برگزاری است.



هفته زمین پاک در ایران، از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در سراسر کشور برگزار می‌شود؛ موضوع جهانی هفته زمین پاک امسال "احیای زمین، اراده ما" اعلام شده است.