به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع رسانه‌ای اعلام کردند که شمار قربانیان حادثه آتش سوزی در بیمارستان مخصوص بیماران کرونایی در شهر «بغداد» عراق به ۸۲ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، این درحالی است که پیشتر اعلام شده بود آتش سوزی در بیمارستان «ابن الخطیب» که مخصوص بیماران کرونایی است، ۲۷ نفر بوده است.

پیش از این، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در پی حادثه آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب دستور برکناری مدیر بیمارستان، مسئول امنیت بیمارستان و نیز مسئولان نگهداری از دستگاه‌های بیمارستان را صادر کرد تا تحقیقات فوری از آنها انجام شود.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه مذکور همچنین تاکید کرد که افراد مذکور تا زمان تکمیل تحقیقات و برخورد با تمام مقصران تحت نظر خواهند بود.

گفتنی است، بامداد امروز در پی انفجار یک کپسول اکسیژن در بیمارستان ابن الخطیب که یک بیمارستان مخصوص بیماران کرونایی در بغداد محسوب می‌شود، ۲۷ تن جان خود را از دست دادند.

طبق گزارش منابع پزشکی ۱۲۰ بیمار در بیمارستان ابن الخطیب بستری بودند که با اقدام فوری آتش نشانی ۹۰ تن از آنها از آتش سوزی جان سالم به در بردند.