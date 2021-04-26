درگیری خونین در پایتخت سومالی به دلیل تمدید دوره ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اقدام «محمد عبداللهی محمد» رئیس جمهور سومالی در تمدید دو ساله دوره ریاست جمهوری خود موجب بروز درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان دولت در موگادیشو شده است.

در پی این درگیری های خونین، تعدادی کشته و زخمی شده اند اما از تعداد دقیق تلفات هنوز خبری منتشر نشده است. وزارت کشور سومالی، کشته شدگان افراد در درگیری های موگادیشو را تائید کرده اما تعداد تلفات را اعلام نکرده است.

در این درگیری ها که از روز گذشته آغاز شده، مخالفان دولت اقدام به حمله مسلحانه به ساختمان های دولتی در پایتخت سومالی کرده اند که این اقدام آنها با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، قرار بود در ماه فوریه، سومالی صحنه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد اما دولت این کشور بنا بر دلایلی در ابتدا این انتخابات را به تعویق انداخت و چند روز قبل نیز رئیس جمهور مستقر اقدام به تمدید دوره ریاست جمهوری خود کرد.

پیش از این گمان می شد با برگزاری انتخابات در ماه فوریه، از میزان درگیری های گروه های سیاسی مختلف در این کشور کاسته شود اما با اقدام اخیر رئیس جمهور احتمال کاهش سطح درگیری ها از بین رفته است.