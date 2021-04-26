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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲

مدیرکل شیلات هرمزگان:

صید برخی از آبزیان در آب‌های هرمزگان ممنوع شد

صید برخی از آبزیان در آب‌های هرمزگان ممنوع شد

بندرعباس - مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: صید ماهی حلوا سیاه و شوریده از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد امسال در صیدگاه‌های استان هرمزگان ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی، با بیان اینکه مطابق برنامه ممنوعیت صید برخی آبزیان در آب‌های هرمزگان، صید هامور ماهیان و حلوا سفید نیز تا پایان اردیبهشت ممنوع است، افزود: صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریور ماه سال آینده، روش مشتا هم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری و صید میگو در طول سال به جز فصل صید (اوایل مهر تا پایان آبان ماه) ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: همه ساله با توجه به فصل تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه‌های ارزشمند در فصل بهار، نسبت به اعلام زمان ممنوعیت صید اقدام و اطلاع رسانی می‌شود.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان ۳۲ هزار صیاد دارد که با استفاده از چهار هزار و ۵۰۰ فروند شناور و پشتیبانی ۲۲ بندر صیادی مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: این امر بیانگر نقش مهم شیلات در معیشت مردم استان برای اشتغال ایجاد شده حوزه آبزی پروری و صنایع است.

کد مطلب 5197919

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