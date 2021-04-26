به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی، با بیان اینکه مطابق برنامه ممنوعیت صید برخی آبزیان در آب‌های هرمزگان، صید هامور ماهیان و حلوا سفید نیز تا پایان اردیبهشت ممنوع است، افزود: صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریور ماه سال آینده، روش مشتا هم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری و صید میگو در طول سال به جز فصل صید (اوایل مهر تا پایان آبان ماه) ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: همه ساله با توجه به فصل تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه‌های ارزشمند در فصل بهار، نسبت به اعلام زمان ممنوعیت صید اقدام و اطلاع رسانی می‌شود.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان ۳۲ هزار صیاد دارد که با استفاده از چهار هزار و ۵۰۰ فروند شناور و پشتیبانی ۲۲ بندر صیادی مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: این امر بیانگر نقش مهم شیلات در معیشت مردم استان برای اشتغال ایجاد شده حوزه آبزی پروری و صنایع است.