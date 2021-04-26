طرح مقابله با حریق در استان فارس تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن صمد نژاد در سومین جلسه ستاد پیشگیری و اطفا حریق منابع طبیعی فارس با تاکید بر اهمیت پیشگیری از حریق‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی استان در بهار تابستان پیش رو گفت: اقدامات و تدابیر مهمی برای پیشگیری از وقوع حریق در مناطق تحت مدیریت در نظر گرفته شده و بسیاری از این اقدامات نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت اطفای حریق منابع طبیعی در سطح استان گفت: در حال حاضر طرح مقابله با حریق در اراضی ملی در سه فاز قبل، حین و بعد از آتش سوزی طراحی و تدوین شده است و مراحل چاپ این طرح جامع برای نخستین بار در کشور نیز در حال انجام است و می‌تواند منبع خوب و جامعی در حوزه آتش سوزی در کشور به حساب آید.

صمد نژاد با اشاره به شروع فصل گرما، کاهش بارندگی و پوشش گیاهی خشک در عرصه‌های منابع طبیعی افزود: بر اساس اقدامات صورت گرفته، مراتع فارس به سه بلوک بحرانی، نیمه بحرانی و کم خطر تقسیم و در این راستا نیز نقشه راه‌های دسترسی به مناطق صعب العبور و ارتفاعات به تفکیک شهرستان‌ها برای کل استان تهیه و استخراج شده تا در صورت وقوع حریق مسیر دسترسی به خط آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه هریک از ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها مکلف به اخذ تعهد نامه از بهره برداران و دامداران جهت حفاظت از مراتع اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تصریح کرد: برای حفاظت صحیح از منابع طبیعی و پیشگیری از وقوع حریق‌های احتمالی در عرصه‌ها چاره‌ای جز مشارکت گرفتن از مردم، گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نیست.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اجرای دستورالعمل صدور بیمه نامه بی نام برای نیروهای عملیاتی اطفا حریق عرصه‌های طبیعی استان خبر داد و افزود: افرادی که در شرایط وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی اقدام به اطفای حریق می‌کنند لازم است ضمن استفاده از امکانات و تجهیزات لازم از حداقل پوشش حمایتی و پشتوانه لازم بیمه‌ای برخوردار شوند.

وی همچنین با تاکید بر تشکیل گروه‌های امداد طبیعت در فضای مجازی در تمامی شهرستان‌ها خواستار انجام فعالیت‌های گسترده جهت پیشگیری و مقابله با حریق از سوی تشکل‌های مردمی و علاقه مندان به طبیعت شد.

وی گفت: عمده ترین علت وقوع آتش سوزی‌ها عوامل انسانی بویژه گردشگران، چوپانان و بهره برداران است که گاهی موجب ایجاد حریق‌های گسترده و آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت شده‌اند.

صمد نژاد در ادامه از گردشگران طبیعت دوست استان خواست در زمان ورود به تفرج گاه‌ها و مکان‌های تفریحی از روشن کردن آتش جلوگیری کرده ودر صورت ضرورت قبل از ترک محل از خاموش شدن آتش اطمینان کامل حاصل نمایند چراکه گاهی یک زغال نیمه افروخته ممکن است باعث ایجاد حریقی گسترده در عرصه‌ها شده و صدمات جبران ناپذیری را به طبیعت وارد کند.