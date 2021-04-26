پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب با رشد ابر در برخی نقاط از ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع بارش خفیف و پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: در ساعات بعدازظهر امروز و فردا تا حدودی به سرعت وزش بادهای جنوبی در بخش‌هایی از استان و همچنین در شمال خلیج فارس افزوده خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی اضافه کرد: همچنین طی این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.