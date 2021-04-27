اقبال داوطلبان دکتری به آزمون ۱۴۰۰/ رشد انتخاب رشته و کاهش ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، مقایسه آماری آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶ هزار نفر بیشتر است.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر ثبت نام کرده بودند و در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد داوطلبان و در آزمون سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد داوطلبان در جلسه آزمون شرکت کرده بودند. با توجه به اینکه دو آزمون در شرایط کرونا برگزار شده اند.

ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴ هزار نفر در دانشگاه ها غیر از دانشگاه آزاد اعلام شده بود و در نهایت ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شدند.

در سال ۱۳۹۹ تعداد مجازین به انتخاب رشته در دوره دکتری ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر بودند که از این تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها به غیر دانشگاه آزاد بیش از ۱۲ هزار نفر اعلام شده است.

در آزمون سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳۶ هزار و ۶۶۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و از این تعداد ۹۵ هزار و ۶۳ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده‌اند.

این آمار نشان می دهد که با وجود کاهش ظرفیت اما آمار انتخاب رشته افراد بیشتر از سال گذشته است.