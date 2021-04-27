ضرر ۷۲۹ میلیارد تومانی کرونا به بخش گردشگری استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه استان قم گردش پذیر است و تا قبل از شیوع کرونا در کشور ظرفیت تخت در هتل‌های استان قم بالای ۹۰ درصد بود، گفت: سهم اقتصاد گردشگری در استان نسبت به سایر سهم‌ها از ظرفیت بالایی برخوردار است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان قم با اشاره به اینکه استان قم در زمینه خدمات به گردشگران زیر ساخت‌های لازم را ندارد و به سرمایه‌گذاری افراد در گردشگری بسیار احساس می‌شود، افزود: ظرفیت‌های استان در این زمینه بسیار بالاست و در سال‌های اخیر در استان هزاران میلیارد سرمایه گذاری شده و در حال انجام است و سرمایه‌گذاران بدانند استان قم برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ظرفیت بالایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه در ایام شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰ هزار شغل در زمینه گردشگری در استان قم از بین رفت و امیدواریم بعد از واکسیناسیون اقتصاد گردشگری نیز تقویت شود، ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۷۲۹ میلیارد تومان ضرر به صنعت گردشگری وارد شده است که با تمام ضررهای دیده شده جبران آن در کوتاه مدت سخت و طاقت فرسا است.

ارجمندی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از افراد آسیب دیده از مشاغل گردشگری ناشی از کرونا، جذب صنعت شده‌اند و ۶۰ درصد نیروها هم نتوانستند مشغول کار شوند و منتظر هستند تا کسب و کارها در زمینه گردشگری شروع به کار کند، گفت: اعتقاد داریم با نابودی ویروس کرونا بیش از ۴۰ درصد به ظرفیت اشتغال استان‌ها افزوده خواهد شد و بالای ۱۳ میلیارد تومان وام اشتغال کرونا نیز به افراد اعطا شده است که امیدوارم با نابودی ویروس کرونا شاهد رشد و توسعه اقتصاد گردشگری در استان قم باشیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان قم با اشاره به ظرفیت استان در گردشگری در سال ۹۹، ۶۱ موافقتنامه اصولی با رقم سرمایه گذاری ۱۷۸ میلیارد تومان، ۲۱ مجوز ایجاد در سال ۹۹ صادر شده که ۶۶۶ اشتغال را ایجاد کرده است ولی کافی نیست و استان قم بیش از این حرف‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری دارد.

ارجمندی با تاکید بر اینکه در سال ۹۹ تعداد پروژه‌های در حال ساخت در استان قم ۵۲ بوده که با پیشرفت بالای ۵۰ درصد همراه بوده است و در صورت افتتاح این پروژه‌ها برای ۲ هزار و ۴۰۹ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که رقم ارزیابی این پروژه‌ها ۳ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان است، ادامه داد: ۵ هتل ۵ ستاره در استان قم در حال ساخت است و بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های گردشگری را در استان قم بخش خصوصی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه گردشگران اروپایی در قم وجود دارند و عاشق پذیرای سنتی هستند و در استان قم بیش از ۳۰ ملیت در استان مربوط به آزادی زندگی می‌کنند.، گفت: تنوع ملیت‌های مختلف یکی از اقدامات بسیار مناسب برای میزان مدت ماندگاری بالای مسافران در استان قم است که باید در محورهای مختلف تعریف شود.

ارجمندی با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۸ پروژه در استان قم با ایجاد اشتغال برای ۱۰۵ نفر ایجاد شده است، افزود: در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها نیز ۹ پروژه با اشتغال زایی برای ۲۲۵ نفر و حجم سرمایه گذاری ۱۷۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است.