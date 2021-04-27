«رستم قاسمی» اعلام کاندیداتوری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر سابق نفت صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری طی قرائت بیانیهای، به صورت رسمی برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ اعلام کاندیداتوری کرد.
وی در این بیانیه تاکید کرد: برادران و خواهران گرامی امروز ایران در شرایط خاصی قرار دارد که مقام معظم رهبری از آن به عنوان پیچ تاریخی یاد کردهاند.
وزیر سابق نفت در این بیانیه آورده است: اولین سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که آیا ایران میتواند از این پیچ تاریخی عبور کند؟ من میگویم بلی؛ اگر بتوانیم پوسته پیر مدیریت کشور را بشکنیم و از روزمرگی به شادابی تبدیل کنیم و خیر اگر امید خود را نسبت به تغییر شرایط کشور از دست بدهیم.
قاسمی پس از قرائت این بیانیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید سلیمانی و ابراز تاسف به جهت ترور سیاسی اخیر او، گفت: امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم که من اعتقاد دارم با این دست فرمان امکان عبور از این ایستگاه را نداریم؛ به همین منظور دو گام را برای این اوضاع در نظر گرفتهایم.
وی افزود: گام اول، برای بهبود کیفیت معیشت زندگی حداقل پنجاه درصد از مردم ایران که متاسفانه در سالیان اخیر به خط فقر کوچ کردهاند است. اقداماتی که بتواند کیفیت زندگی مردم را به سرعت تغییر دهد عبارت است از عدالت در هدفمندی یارانه که وصل کردن کد کارت سوخت به کد ملی افراد، نمونهای از اقداماتی در جهت بهبود زندگی مردم است. سایر اقداماتی که در این خصوص لازم است انجام بگیرد در فرصتهای آتی تقدیم مردم خواهد شد.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه گام دوم برای عبور از این ایستگاه، تغییر ریل گذاری اقتصاد کشور است، اظهار داشت: امروز با شعارهایی همچون اصلاح اداره کشور، امکان عبور از شرایط وجود ندارد. اگر این امکان بود حتما در این چهل سال این اتفاق میافتاد که اکثر دولتها همین شعار را دادهاند.
قاسمی تصریح کرد:برای عبور از این ایستگاه، تغییر ریلگذاری اقتصاد از جمله در حوزه های بانکی، تامین اجتماعی، بیمهای و مالیاتی کشور و موضوعاتی که امروز برای رسیدن به یک اقتصاد پیشرفته به آن نیازمند هستیم ضروری است. کشور ایران با ظرفیتهای فراوان و ثروتهایی که دارد، مردم آن در رنج هستند که این حق آنها نیست.
وی با بیان اینکه اقدامات اصلی برای بهبود با دو مولفه شدنی است، گفت: اولن، مولفه، اقتدار در حوزه اقتصادی، اجتماعی است. مولفه دوم هم مربوط به سازوکارها است.
وزیر سابق نفت اضافه کرد: امروز بسیاری از روند های کشور به اشکال سنتی اداره میشود که به همین علت با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. ریلگذاری جدید در کشور با اصلاح سازوکار در حوزههای شفافیت، بهرهوری و تولید، حوزه آموزش و سایر حوزههایی که امروز ابزار و تکنولوژی و سرمایه انسانی مستعد برای آن در کشور وجود دارد، محقق می شود.
قاسمی در ادامه درباره چگونگی عبور از پیچ تاریخی و مشکلات اقتصادی موجود،گفت: درآمد سرانه ملی کشور با وضعیت اقتصادی قابل مقایسه نیست. مهمترین مولفه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور که مقام معظم رهبری هم در بیانات خود به آن اشاره کردهاند، «رونق بازار» است.
وی افزود: ایران با یک بازار در منطقه ژئوپولتیکی که در آن قرار گرفتهایم میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند. ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور میتواند اشتغال، تولید و رونقی در کشور ایجاد کند.
وزیر سابق نفت با بیان اینکه موضوع دیگر، در بحث اقتصاد رسیدگی به سیستم بانکی کشور است،اظهار داشت: امروز میبینید که بسیاری از کارخانجات یا به بانکها واگذار شده یا تعطیل شدهاند و یا با ظرفیت بسیار پایین مشغول به کار هستند. بنابراین حتما باید نظام بانکداری خود را تغییر دهیم. تغییر نظام بانکداری از اصلی ترین مولفههای ایجاد رونق است.
قاسمی تصریح کرد: متاسفانه بورس که می توانست امیدی در بازار سرمایه و سرمایهگذاری مردم جهت رونق تولید باشد، امروز به دلایلی به یک ناامیدی تبدیل شده است؛ بازنگری و احیای بورس از راههای است که در عبور از مشکلات اقتصادی باید لحاظ شود.
وی در تشریح برنامههایش درباره آسیبهای اجتماعی کشور، رفع آنها را منوط و وابسته به بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست و گفت: امروز مشکلات عدیدهای متوجه خانواده و جامعه است. اگر بخواهیم این آسیبها را ریشهیابی کنیم، میفهمیم بخش اعظم آن منشا اقتصادی دارد. رفع مشکلات اقتصادی مردم که امروز برای گذراندن زندگی روزمره خود با مشکلاتی مواجه هستند، طبیعتا میتواند رفع آسیبهای اجتماعی را به دنبال داشته باشد. بنابراین بهبود کیفیت اقتصادی زندگی مردم در گام اول برنامهها خواهد بود.
وزیر سابق نفت همچنین درباره حضور شخصیتهای نظامی در عرصه انتخابات،تصریح کرد: این موضوع از لحاظ قانونی بلامانع است و نظامیان میتوانند، هم در انتخابات مجلس و هم در ریاستجمهوری شرکت کنند. بسیاری از روسای جمهور در کشورهای مختلف نظامی بودهاند. همچنین در نگاه به سوابق تاریخی کشورها میبینیم مثلا در آمریکا از ۴۶ رئیس جمهور، ۳۱ نفر از افراد نظامی بودهاند و شاهد بودهایم در بسیاری کشورها توسعه و بهبود شرایط توسط افراد نظامی و امنیتی محقق شده است.
قاسمی تصریح کرد: افتخارم این است که در سپاه خدمت کردهام و عمرم را در حوزه اقتصادی، آبادانی، سازندگی، صنعت، معدن، مسکن، انرژی، کشاورزی و تجارت بینالمللی کشور گذراندهام. با سوابقی که دارم فکر میکنم با یک ساختار نظام یافته و تفکر مهندسی میتوان از شرایط و مشکلات موجود عبور کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره معرفی کابینه مدنظر خود، بیان کرد: برای معرفی کابینه زود است و باید جلوتر برویم، معرفی وزرا شرایط خاص خود را دارد. اما حتما تیم همراه خود را به مردم معرفی خواهیم کرد و این را بگویم که حداقل ۵۰ درصد از کابینه و همکاران اصلی من جوانان خواهند بود.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در صورت اجماع اصولگرایان به نفع کسی کنار می روید؟، گفت: در مجموعه اردوگاه نیروهای انقلابی، در دورهای دوستان اجماع نکردند. به نظر من حتما در این اردوگاه نیاز به اجماع داریم.
قاسمی اعلام کرد: با آیت الله رئیسی دو ماه پیش دیدار کردم و او گفت برنامهای برای حضور در انتخابات ندارم.
وی در خصوص کمک نظامی ایران به یمن و سوریه و تکذیب وزارت امور خارجه، اظهار داشت: اقدامات ما در سوریه و عراق موجود است.
این فعال سیاسی درباره فایل صوتی وزیر امور خارجه نیز،تصریح کرد: تعجب میکنم،آقای ظریف که 8 سال فرمان دیپلماسی کشور را به عهده داشته بعد از شهادت «حاج قاسم» مطالبی را میگویند که ظلم به شهید سلیمانی است.
قاسمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه انتقادی به برجام دارید و با توجه به اعتقاد به مذاکرهِ با اقتدار، مذاکره با اقتدار را چه نوع مذاکرهای میدانید، تاکید کرد: طبیعتاً انتقاداتی به برجام وجود دارد ضمن انکه خود دوستان نیز متوجه شدند که ساختار برجام ایرادات بسیاری دارد که در این راستا می توان به مثال مکانیزم ماشه و ... اشاره کرد.
وی گفت: در مورد مذاکرات با اقتدار، اولین اقدامی که باید صورت گیرد، این است که ما سرمایه اجتماعی کشور را که متاسفانه بخشی از آن آسیب دیده را احیا کنیم. بنابراین اولین اقدام ما این است که گامهایی برداریم تا در حوزههای اقتصادی مقتدر شویم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما باید پشت میزی بنشینیم که بتوانیم محکم حرف بزنیم نه اینکه شرایط کشور را به گونهای ایجاد کنیم که مجبور شویم به خواستهها تن دهیم.
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