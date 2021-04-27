رئیس دفتر نماینده ایرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، سعید راشکی اظهار داشت: رئیس دفتر نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی به اتهام قاچاق سوخت دستگیر شد.



وی ادامه داد: این فرد حدود ۴ روز پیش دستگیر شده و همچنان در بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد تا میزان ارتشا و آنچه حاصل کردند، مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به اینکه تحقیقات هنوز ادامه دارد و در صورت اثبات اتهام حتماً اقدام قضائی انجام می‌شود، تصریح کرد: این پرونده در ادامه پرونده بازداشت رئیس شرکت نفت ایرانشهر است.