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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۴

دادستان ایرانشهر:

رئیس دفتر نماینده ایرانشهر دستگیر شد

رئیس دفتر نماینده ایرانشهر دستگیر شد

ایرانشهر - دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر گفت: رئیس دفتر نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی به اتهام قاچاق سوخت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، سعید راشکی اظهار داشت: رئیس دفتر نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی به اتهام قاچاق سوخت دستگیر شد.

وی ادامه داد: این فرد حدود ۴ روز پیش دستگیر شده و همچنان در بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد تا میزان ارتشا و آنچه حاصل کردند، مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به اینکه تحقیقات هنوز ادامه دارد و در صورت اثبات اتهام حتماً اقدام قضائی انجام می‌شود، تصریح کرد: این پرونده در ادامه پرونده بازداشت رئیس شرکت نفت ایرانشهر است.

کد مطلب 5198977

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