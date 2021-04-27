مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به گلپایگانی آمده است: «با عنایت به سوابق، تجربیات ارزشمند و توانمندی جنابعالی در حوزه عملیات حفاری و استخراج منابع هیدروکربوری، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب می‌گردید. امید است در پرتو الطاف الهی، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین در حکم دیگری، سیدعبدالله موسوی را به عنوان مشاور معاون مدیرعامل در امور تولید منصوب کرد.

در حکم کرباسیان خطاب به موسوی آمده است: «ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت شرکت ملی حفاری ایران، نظر به پیشنهاد معاونت امور تولید و با عنایت به دانش، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور معاون مدیرعامل در امور تولید منصوب می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

گلپایگانی از سال ۹۹ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی حفاری ایران فعالیت می‌کند و بر اساس اعلام شرکت ملی حفاری ایران، پیش از این در سمت‌هایی چون مجری طرح توسعه میادین گازی خامی - مناطق نفت‌خیز جنوب، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی حفاری ایران، عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت حفاری شمال، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت شرکت سروک کیش، مشاور فنی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی، مدیر خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران و مدیر عملیات حفاری در خشکی _ ۲ شرکت ملی حفاری ایران در صنعت نفت کشور انجام وظیفه کرده است.