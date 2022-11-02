به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، آئین امضای موافقت‌نامه همکاری میان شرکت‌های نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی حفاری ایران به‌منظور حفاری چاه‌های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی در بخش خشکی امروز (چهارشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) با حضور مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و جمعی از مدیران و رؤسای دو شرکت، در ساختمان مرکزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد.

حیدری در این آئین با بیان اینکه مسئولیت‌های جدیدی از سوی شرکت ملی نفت ایران برای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تکلیف شده است، گفت: این شرکت افزون بر تولید و ذخیره‌سازی گاز، اکنون وظیفه توسعه مخازن گازی به‌منظور تولید زودهنگام تا سال ۱۴۰۳ را به‌عهده دارد که این موضوع برای تأمین گاز مصرفی کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران بزرگ‌ترین شرکت حفاری بخش خشکی در قاره آسیا است، اظهار کرد: ما با امضای این موافقت‌نامه، انتظارات بالایی از شرکت ملی حفاری داریم که شایستگی بالایی در صنعت حفاری دارد و در واقع دیگر موضوع کارفرمایی و پیمانکاری نیست، بلکه دو شرکت برای توسعه میدان‌های گازی هم‌پیمان می‌شوند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نیاز این شرکت برای حفاری حدود ۱۰۰ حلقه چاه اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود شرکت ملی حفاری ایران ناوگان خود را برای اقدام‌های بزرگ و فرصتی که پیش رو دارد، تجهیز کند.

توسعه و افزایش تولید نیازمند احیای شرکت ملی حفاری ایران است

حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز در این آئین با بیان اینکه در دهه گذشته نگاه وزارت نفت به شرکت ملی حفاری ایران غیرمنصفانه بوده است، تصریح کرد: متأسفانه رویکرد به ملی حفاری در آن سال‌ها شرکت را تا آستانه نابودی پیش برده بود.

وی با اذعان به اینکه اکنون رویکرد احیای شرکت با جدیت دنبال می‌شود، توضیح داد: مسئولان به این نتیجه رسیدند که توسعه و افزایش تولید نفت و گاز نیازمند احیای ناوگان حفاری کشور است و از این منظر نگاه ویژه‌ای به احیای شرکت ملی حفاری ایران دارند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در ارتباط با نرخ فعالیت حفاری گفت: پیش‌تر با نگاه مغرضانه نرخ‌ها بسیار نادرست تعیین می‌شد، اما اکنون به‌منظور احیای شرکت ملی حفاری، نرخ‌های صحیح‌تری از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های کارفرمایی برای فعالیت حفاری تکلیف شده است.

گلپایگانی با اشاره به اینکه نگاه دولت همسو با احیای شرکت ملی حفاری ایران شده است، تصریح کرد: با منابع مالی خوبی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، خرید سه دکل دریایی و سه دکل خشکی در کنار چشم‌انداز توسعه این شرکت در آینده مدنظر است.