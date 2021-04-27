به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی امروز سه شنبه در حاشیه دومین جلسه شورای اداری لرستان، اظهار داشت: برای اولین بار توفیق نصیب شد که یک نیروی استانی در لرستان و از بین استانهای زاگرس نشین و لر تبار به عنوان رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شود که آن را توفیقی الهی و فرصتی برای خدمت می دانم.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند کار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات آن با توجه به شرایط کرونایی کشور پرداخت.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، تفاهم در خصوص تشکیل یک هیئت اجرایی واحد با همراهی شورای نگهبان برای انتخابات مختلف و هم زمان، فراهم آوردن بستر مناسب برای ثبت نام الکترونیکی داوطلبان و اصلاح بخشی از ایرادات قانون انتخابات شوراها که با تفاهم وزارت کشور و در جهت حضور بیشتر داوطلبان صورت گرفت از جمله که تا زمانی که رسیدگی به صلاحیت افراد در هیئتهای اجرایی به پایان نرسیده است، ثبتنام قطعی شده و افراد بتوانند برگه عدم سو پیشینه را به پرونده ملحق کنند.
کاظمی، در خصوص انتخابات الکترونیک، گفت: ظرفیت وزارت کشور ۳۲ هزار صندوق اخذ رأی الکترونیک است و این تعداد صندوق ۱۰ هزار شعبه را در کشور پاسخگو است در صورتی که بالای ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم و در شرایط فعلی میتوان یک دهم انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کرد.
نماینده شهرستان پلدختر در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۶ مرکز استان و ۸ کلان شهر انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار خواهند کرد، گفت: در تهران به خاطر برگزاری چهار انتخابات همزمان، امکان انتخابات الکترونیک وجود ندارد.
کاظمی آمار داوطلبان شرکت کننده در انتخابات ششمین مرحله شورای اسلامی شهر را ۵۱ هزار و ۵۹۶ نفر در کشور اعلام کرد که شامل ۱۲ درصد خانمها و ۸۸ درصد آقایان هستند.
وی همچنین آمار ثبت نام داوطلبان در شوراهای اسلامی روستایی را در دوره ششم ۲۴۸ هزار و ۳۶۵ نفر که شامل ۷ درصد خانمها و ۹۳ درصد آقایان اعلام کرد و گفت: این آمار نشان دهنده همدلی، همراهی و حمایت مسئولین و دست اندر کاران و مردم است.
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