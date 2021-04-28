۹۷درصد آتش سوزی جنگلها در کهگیلویه و بویراحمد منشاء انسانی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در نشست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران استان افزود: وضعیت آتش سوزی‌های سال گذشته استان باید آسیب شناسی شود.

کلانتری بر گشت زنی‌های مستمر از سوی نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد و گفت: این اقدام‌های پیشگیرانه خیلی مهم است.

وی با بیان اینکه راه اندازی پایگاه اطفای حریق به طور قطع مهم است، عنوان کرد: از ظرفیت پهپاد و دوربین‌های مداربسته نیز باید استفاده کنیم.

کلانتری با اشاره به اینکه ۸۰ درصد منابع متمرکز و ۲۰ درصد استانی است، تصریح کرد: جذب اعتبارات ملی باید اولویت کار مدیران باشد.

وی با بیان اینکه مدت هاست پیگیر خرید بالگرد هستیم، اظهار داشت: بحث جنگل‌ها حاکمیتی است و اختصاص بالگرد به استان در آینده محقق می‌شود.

کلانتری همچنین از زحمات نیروی زمینی و هوانیروز ارتش و سپاه برای همراهی در مهار آتش سوزی‌های گذشته قدردانی کرد و گفت: باید از ظرفیت نیروی انتظامی و بسیج نیز در این راستا استفاده کرد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد وسعت کهگیلویه و بویراحمد را جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد، گفت: بیش‌ترین جنگل‌های کشور مربوط به استان لرستان است.

وی با بیان اینکه قرار است اورژانس هوایی کشور چند فروند بالگرد ملکی بین استان‌ها توزیع کند، بیان کرد: قرار است یک دستگاه به استان اختصاص یابد.

استاندار با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه ملی ما جنگل‌ها هستند، اظهار داشت: نباید اجازه داد که کسی به این منابع ملی تعرض کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی مؤلفه اصلی در پیشگیری از وقوع آتش سوزی جنگل‌ها است، تاکید کرد: از ظرفیت رسانه‌ها در این راستا استفاده شود.

کلانتری بیان کرد: مشارکت جوامع محلی و مردمی ضامن بقای جنگل‌ها است و باید زمینه و بستر این مشارکت فراهم شود.

استاندار تصریح کرد: هیچ کاری بدون مشارکت مسئولانه مردم به نتیجه نمی‌رسد.

وی بر روی موضوع آموزش و تجهیز جوامع محلی تاکید کرد و افزود: کشور ما امسال با خشکسالی جدی رو به رو بوده است و در استان نیز مشکلاتی وجود دارد.

کلانتری تصریح کرد: با دستگاه‌هایی که مصوبات را اجرا نکنند برخورد و دستگاه‌های برتر معرفی خواهند شد.