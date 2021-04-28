به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد که پنتاگون برنامه‌ای ۱۸ میلیارد دلاری برای توسعه تجهیزات رهگیری جهت مقابله با موشک‌های احتمالی هسته‌ای ایران و کره شمالی در آینده را در دستور کار دارد.

این گزارش می‌افزاید: تیمی به رهبری شرکت‌های لاکهید مارتین و نورثروپ گرامن ۱۳.۱ میلیارد دلار برای فاز توسعه تجهیزات جدید رهگیری موشک‌ها دریافت خواهند کرد. انتظار می‌رود فاز تولید نیز ۲.۳ میلیارد دلار و هزینه‌های طولانی‌مدت پشتیبانی این تجهیزات نیز ۲.۳ میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد.

البته این ارقامی است که فعلاً وزارت دفاع آمریکا پیش‌بینی کرده است و بعد از تحقیقات و مذاکره با شرکت‌های تولید سامانه رهگیری موشک، جزئیات، گستره و بزرگی پروژه و به تبع آن هزینه تولید این سامانه‌ها مشخص خواهد شد.

قرار است ۳۱ سامانه رهگیری از جمله ۱۰ سامانه آزمایشی از تجهیزات جدید رهگیری موشک‌ها تولید شود.

مارک رایت، سخنگوی آژانس دفاع موشکی آمریکا، به بلومبرگ گفته است در حال حاضر تمرکز پروژه روی تکنولوژی فاز توسعه است. او گفته است تولید سامانه‌های جدید رهگیری موشک‌ها تا سال ۲۰۲۸ محقق خواهد شد و انتظار نمی‌رود بیشتر از این زمان طول بکشد.

این گزارش می‌افزاید تجهیزات یاد شده با هدف رهگیری و انهدام موشک‌های هسته‌ای دشمنان آمریکا، از جمله ایران و کره شمالی طراحی خواهد شد. این تجهیزات قرار است در آلاسکا نصب شود و هر کدام از ۳۱ سامانه ۴۹۸ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و حتی دولت دونالد ترامپ نیز برنامه‌ای برای تولید سامانه‌هایی مشابه تا سال ۲۰۲۳ وجود داشت، اما در اوت ۲۰۱۹ بعد از صرف ۱.۲ میلیارد دلار، این پروژه لغو شد. دولت جو بایدن در نظر دارد اشتباهات و شکست پروژه قبلی در سامانه‌های جدید تصحیح شود.